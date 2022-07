Quan chức Ukraine dự đoán thời gian cầm cự của quân đội

Ukraine không những cần thêm các vũ khí hiện đại mà còn cần những thiết bị cơ bản để duy trì khả năng chiến đấu (Ảnh minh họa: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Newsweek trong tuần này, ông Anton Gerashchenko, cố vấn tại Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết các tổ hợp pháo hiện đại do phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Nga. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, nhu cầu đối với các trang thiết bị, khí tài cơ bản như xe thiết giáp, thiết bị liên lạc, đạn pháo cũng có vai trò quan trọng không kém.

Với mức vũ khí hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine chỉ có thể chiến đấu thêm vài tháng nữa. Mặc dù vậy, với viện trợ của phương Tây, chúng tôi có thể giành chiến thắng… Các nhà máy sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu cần tăng cường năng lực sản xuất bởi vì nếu việc viện trợ đạn pháo ngừng lại, thì tất cả các hệ thống hiện đại mà chúng tôi được viện trợ sẽ trở thành đống sắt vụn".

Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2. Tuy nhiên, Kiev vẫn không ngừng kêu gọi viện trợ nhiều hơn nữa để giúp nước này đạt được thế cân bằng về sức mạnh với Nga trên chiến trường, đẩy lùi chiến dịch quân sự của Moscow.

Các hệ thống pháo hiện đại của phương Tây, đặc biệt là HIMARS, được cho là đã giúp Ukraine tiến hành các đợt phản công hiệu quả, làm chậm đà tiến của Nga, buộc Moscow phải thay đổi chiến thuật, dồn lực lượng từ mặt trận phía Đông sang phía Nam. Ukraine nói rằng, họ cần khoảng 100 tổ hợp HIMARS để xoay chuyển cục diện chiến sự, trong khi đó, đến nay Mỹ mới viện trợ 12 tổ hợp.

Theo trang tin The Drive, việc Mỹ hạn chế cấp pháo HIMARS cho Kiev không phải do Washington không có đủ số lượng xe phóng mà do lo ngại khả năng đáp ứng đạn rocket đi kèm. "Nếu Ukraine chỉ có 12-20 hệ thống HIMARS, tốc độ tiêu hao đạn rocket có thể không phải là vấn đề trong tương lai gần. Tuy nhiên, nếu cấp nhiều xe phóng hơn nữa và xung đột kéo dài thêm khoảng 3-4 tháng, thì đến cuối tháng 4, Mỹ có thể cạn kiệt nguồn đạn rocket có thể cung cấp cho Ukraine", cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ Mark Cancian nhận định.

Đầu tuần này, ông Mark Hertling, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, cũng bày tỏ quan ngại tương tự. "Chúng ta liệu có chấp nhận rủi ro khi cung cấp số lượng lớn đạn dược và vũ khí tấn công tầm xa chính xác cho Ukraine không? Điều gì xảy ra nếu trong tương lai gần, chúng ta phải đối đầu với đối thủ trên chiến trường?", ông Hertling nói.

Theo ước tính của ông Hertling, với 16 tổ hợp HIMARS hiện tại, chỉ cần hai lần khai hỏa toàn bộ số đạn rocket của mỗi hệ thống thì mỗi tháng Ukraine đã sử dụng tới gần 6.000 quả đạn pháo. Đến nay, Mỹ không tiết lộ số lượng đạn rocket HIMARS cung cấp cho Ukraine.