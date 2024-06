Quan chức Nga mất chức vì 2 con bị nghi liên quan vụ khủng bố

Giáo đường Do Thái Derbent bị phá hủy sau cuộc tấn công của các tay súng (Ảnh: Reuters).

Politico đưa tin, một quan chức địa phương ở vùng Dagestan của Nga đã bị sa thải hôm 24/6 sau khi 2 con trai của ông bị nghi nằm trong số các tay súng tấn công các nhà thờ, giáo đường, đồn cảnh sát hôm 23/6.

Thống đốc Dagestan Sergei Melikov cho biết, người đứng đầu quận Sergokala, Magomed Omarov, đã bị cách chức.

Việc sa thải diễn ra khi số người chết vì các vụ tấn công tăng lên ít nhất 20 người. Ông Melikov gọi vụ việc là "các hành động khủng bố" và là "thảm kịch cho Dagestan và cả đất nước".

Theo Politico, cảnh sát đã tới nhà của ông Omarov vào tối 22/6 và tạm giữ ông để khai thác thông tin. Sau vụ việc, ông cũng bị cắt chức vụ trong đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, hồ sơ của ông cũng bị xóa khỏi cổng thông tin của đảng.

Vụ tấn công ngày 24/6 là một chuỗi vụ xả súng nhằm vào 2 giáo đường Do Thái và 2 nhà thờ Chính thống cũng như một cơ sở cảnh sát ở Makhachkala và Derbent.

Trong số các nạn nhân có một linh mục Chính thống Nga 66 tuổi, nhiều sĩ quan cảnh sát. Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 46 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương.

Dagestan tổ chức 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân, trong khi các sự kiện lớn và các chương trình truyền hình bị hủy bỏ trên khắp khu vực Bắc Caucasus.

Vụ tấn công xảy ra 3 tháng sau khi 145 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào phòng hòa nhạc gần Moscow, vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong nhiều năm. IS nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng Nga cáo buộc Ukraine có liên quan, điều mà Kiev đã bác bỏ.

Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ngày 23/6 và cũng chưa rõ động cơ của các nghi phạm. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, nhiều tay súng đã bị lực lượng an ninh ở Dagestan "vô hiệu hóa".

Vào những năm 2000, tình hình an ninh ở khu vực Dagestan có bất ổn do các phần tử Hồi giáo từ khu vực Chechnya lân cận tấn công sang. Lực lượng an ninh Nga đã tích cực chống lại các phần tử cực đoan trong khu vực.

Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công ở Dagestan trở nên hiếm hơn. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết vào năm 2017 rằng họ đã đánh bại lực lượng nổi dậy trong khu vực.