Nổ súng tại nhà thờ và đồn cảnh sát Nga, ít nhất 9 người chết

Hình ảnh được mô tả là giáo đường Do Thái ở Dagestan bốc cháy sau vụ tấn công (Ảnh: X/Sputnik).

Theo RT, các nghi phạm chưa rõ danh tính đã tiến hành một chuỗi các vụ tấn công đồng loạt vào một giáo đường Do Thái và 2 nhà thờ Chính thống giáo, cùng một đồn cảnh sát giao thông ở vùng Dagestan, miền nam nước Nga vào ngày 23/6.

Các vụ việc đang diễn ra ở thủ phủ khu vực Makhachkala và thành phố Derbent phía nam Dagestan. Theo RT, ít nhất 9 người đã chết trong chuỗi các vụ tấn công này.

Ít nhất 7 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các tay súng. Ít nhất 12 cảnh sát bị thương, trong đó có 6 người trong vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông.

Những kẻ tấn công cũng đột nhập vào một nhà thờ Chính thống giáo ở Derbent và giết chết một linh mục địa phương. Giáo đường Do Thái trong thành phố được cho là đã bị phóng hỏa.

Vụ tấn công xảy ra 3 tháng sau khi 145 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào phòng hòa nhạc gần Moscow, vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nga trong nhiều năm. IS nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng Nga cáo buộc Ukraine có liên quan, điều mà Kiev đã bác bỏ.

Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ngày 23/6 và cũng chưa rõ động cơ của các nghi phạm. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, tổng cộng 5 tay súng đã bị lực lượng an ninh ở Dagestan "vô hiệu hóa".

Vào những năm 2000, tình hình an ninh ở khu vực Dagestan khá bất ổn do các phần tử Hồi giáo từ khu vực Chechnya lân cận tấn công sang. Lực lượng an ninh Nga đã tích cực chống lại các phần tử cực đoan trong khu vực.

Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công ở Dagestan trở nên hiếm hơn. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết vào năm 2017 rằng họ đã đánh bại lực lượng nổi dậy trong khu vực.