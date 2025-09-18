Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin từ chức

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak (Ảnh: TASS).

“Tôi có thể xác nhận rằng ông Dmitry Kozak đã từ chức”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 18/9, đồng thời nhấn mạnh ông Kozak đã tự nguyện rời nhiệm sở.

Ông Peskov không nói rõ liệu Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc từ chức của ông Kozak hay chưa. “Chúng tôi chưa công bố sắc lệnh. Hiện không có sắc lệnh nào”, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Ông Kozak là một trong những thành viên phục vụ lâu năm trong bộ máy hành chính của tổng thống Nga. Ông bắt đầu làm việc tại Điện Kremlin từ năm 1999 với vai trò phó trưởng ban pháp lý, khi đó ông Boris Yeltsin còn là tổng thống và ông Alexander Voloshin giữ chức chánh văn phòng.

Sau khi ông Vladimir Putin được bổ nhiệm làm thủ tướng, ông Kozak chuyển sang giữ chức chánh văn phòng nội các. Năm 2000, ông quay lại Điện Kremlin, trở thành phó chánh văn phòng thứ nhất.

Từ năm 2008 đến 2020, ông Kozak đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng Nga, phụ trách các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng, chính sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc, nhà ở và dịch vụ công cộng, cũng như phân chia quyền lực giữa trung ương và địa phương.

Ông cũng là người điều phối công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi. Từ năm 2018, ông còn phụ trách các vấn đề liên quan đến tổ hợp nhiên liệu - năng lượng, công nghiệp, thương mại và giám sát công nghệ.

Kể từ năm 2020, ông Kozak giữ chức phó chánh văn phòng tổng thống.