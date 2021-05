Philippines cáo buộc gần 300 tàu Trung Quốc hoạt động ở Trường Sa

Dân trí Ngoại trưởng Philippines cho biết Trung Quốc đã ngang nhiên điều thêm tàu tới quần đảo Trường Sa bất chấp sự phản đối của các nước.

Các tàu Trung Quốc neo đậu tại Đá Ba Đầu ngày 27/3 (Ảnh: MAXAR).

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết, nước này đang xem xét tiếp tục gửi thêm công hàm phản đối khác tới Bắc Kinh, sau khi phát hiện các tàu Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa tăng lên gần 300 chiếc, so với hơn 200 chiếc hồi tháng 3.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Locsin cho biết Philippines vẫn sẽ hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác dầu khí và vắc xin.

"Nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc là yếu tố cần thiết cho sự phục hồi của toàn cầu sau đại dịch. Hãy đối diện với điều đó", nhà ngoại giao Philippines nhấn mạnh.

Trang tin ABS-CBN (Philippines) dẫn thông báo của Nhóm chuyên trách quốc gia về Biển Đông Philippines ngày 12/5 cho biết, tính đến ngày 8/5, gần 300 tàu "dân quân biển" của Trung Quốc vẫn nằm rải rác ở các khu vực khác nhau tại quần đảo Trường Sa.

Các cuộc tuần tra do lực lượng hàng hải Philippines tiến hành hôm 9/5 cho thấy 287 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở "vùng biển của Philippines", trong đó, "nhóm tàu lớn hơn" xuất hiện ở các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp tại khu vực này, trong khi một số tàu được nhìn thấy xuất hiện gần các đảo do Philippines chiếm đóng.

Ngoài các tàu "dân quân biển", Philippines cho biết 2 tàu tên lửa của Trung Quốc cũng xuất hiện bên trong đá Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tại khu vực Đá Ba Đầu, nơi các tàu Trung Quốc hiện diện từ tháng 3, Philippines phát hiện 34 tàu Trung Quốc vẫn đang hoạt động ở đây.

Nhóm chuyên trách quốc gia về Biển Đông Philippines cho rằng Đá Ba Đầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ngày 11/5 nói rằng Đá Ba Đầu là thực thể rất xa nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và "chưa bao giờ" thuộc sở hữu của nước này.

Philippines hồi tháng 3 xác nhận hơn 200 tàu Trung Quốc đã bị phát hiện neo đậu tại khu vực Đá Ba Đầu. Đây là rạn san hô nằm tại cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là rạn san hô nằm tại cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Philippines khẳng định những tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển, nhưng Trung Quốc phủ nhận và bao biện rằng đây chỉ là "tàu cá" đang neo đậu để tránh thời tiết xấu.

Ngày 3/5, Ngoại trưởng Locsin đăng một tuyên bố chỉ trích Trung Quốc trên Twitter với những ngôn từ cứng rắn, yêu cầu tàu Trung Quốc "rời ngay lập tức khỏi vùng biển của Philippines".

Phản ứng giận dữ của nhà ngoại giao Philippines diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về việc các tàu hải cảnh của Trung Quốc bị nghi có hành vi quấy rối tàu cảnh sát biển của Philippines ở khu vực lân cận bãi cạn Scarborough - khu vực tranh chấp giữa hai nước từ nhiều năm nay.

Thành Đạt

Tổng hợp