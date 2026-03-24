Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do chiến sự Iran

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia (Ảnh: AFP).

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 24/3 cho biết một ủy ban đã được thành lập nhằm đảm bảo việc lưu thông, cung ứng, phân phối và khả năng tiếp cận nhiên liệu, lương thực, thuốc men, nông sản và các hàng hóa thiết yếu khác được diễn ra một cách trật tự.

“Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia sẽ cho phép chính phủ triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp theo các luật hiện hành để xử lý những rủi ro do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế trong nước gây ra”, ông nói.

Không giống như Mỹ hay châu Âu, Đông Nam Á phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng mà Iran phong tỏa mặc dù một số tàu từ các quốc gia “thân thiện” vẫn được phép đi qua với sự cho phép của Tehran. Gần 80% lượng dầu thô nhập khẩu của khu vực đến từ vịnh Ba Tư, đồng nghĩa với việc cuộc chiến đang gây tác động rất lớn đến các nền kinh tế và nguồn lực của họ.

Philippines, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông cho nhu cầu nhiên liệu, dự kiến nhập khẩu dầu của Nga trong tháng này, lần đầu tiên sau 5 năm.

Để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng, chính phủ Philippines gần đây cũng áp dụng một loạt biện pháp như chế độ tuần làm việc 4 ngày tại các cơ quan nhà nước từ 9/3 nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và điện năng.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hôm nay cho biết, việc phải cho máy bay ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu hoàn toàn có thể xảy ra.

“Một số quốc gia đã thông báo với các hãng hàng không của chúng tôi rằng họ không thể cung cấp nhiên liệu cho máy bay, vì vậy các máy bay phải mang theo nhiên liệu cho cả chuyến đi và chuyến về. Các chuyến bay đường dài sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều”, ông Marcos nói.

Các hãng hàng không tại châu Á đang xây dựng các kế hoạch dự phòng khi xung đột leo thang ở Trung Đông có nguy cơ gây ra cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất kể từ thập niên 1970.

Do Philippines phụ thuộc nhiều vào dầu thô nhập khẩu, phần lớn có nguồn gốc từ Trung Đông, nên nước này dễ bị tổn thương hơn so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á trước tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá nhiên liệu trong nước tăng vọt.

Hãng hàng không giá rẻ Cebu Air của Philippines ngày 23/3 cho biết họ dự kiến sẽ cắt giảm các chuyến bay bắt đầu từ đầu tháng 4 do giá nhiên liệu tăng vọt gây ra bởi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.