Philippines hỗ trợ tiền mặt cho tài xế khi giá xăng dầu tăng

Philippines hỗ trợ tiền mặt cho tài xế xe 3 gác (Ảnh: Manila Standard).

Hôm 17/3, hàng trăm tài xế xe 3 gác ở Manila (Philippines) đã xếp hàng để nhận tiền hỗ trợ, với hy vọng khoản trợ cấp này sẽ giúp giảm bớt phần nào tác động tạm thời từ việc giá nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông.

Trong khi các tài xế chờ nhận tiền hỗ trợ, các quan chức đã công bố một loạt đợt tăng giá đối với nhiều loại hình giao thông địa phương, bao gồm cả những chiếc jeepney thải khói quen thuộc mà hàng triệu người Philippines sử dụng mỗi ngày để đi làm. Tuy nhiên, các đợt tăng giá này không áp dụng đối với hàng trăm nghìn tài xế xe 3 gác, những người kiếm sống bằng cách chở khách qua các con hẻm nhỏ hẹp.

“Đây là mức giá nhiên liệu cao nhất mà tôi từng chứng kiến”, ông Romeo Cipriano, người đã lái xe 3 bánh suốt 40 năm, nói.

Khoản trợ cấp 5.000 peso (xấp xỉ 84 USD) “có còn hơn không”, người đàn ông 60 tuổi nói, đồng thời kể rằng ông đã đến từ 6h sáng để tránh phải đứng dưới nắng nóng.

Ông Al de Ocampo bày tỏ thu nhập hàng ngày của ông đã giảm một nửa, từ 1.000 peso xuống chỉ còn 500 peso trong những tuần gần đây. Khoản tiền hỗ trợ mà ông nhận được sẽ không đủ dùng quá một tuần.

“Giá nhiên liệu hôm nay lại tăng, nhưng giá cước vẫn như cũ. Chính phủ cần phải bỏ thuế nhiên liệu nếu có thể… Nếu không thể bỏ hoàn toàn thì hãy giảm 50%. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều đến khi chiến tranh kết thúc”, ông Ocampo nói.

Thượng viện Philippines dự kiến bỏ phiếu vào cuối ngày hôm nay để trao quyền tạm thời đình chỉ hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu cho Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Trong một cuộc họp báo ngày 17/3, ông Vigor Mendoza, Chủ tịch cơ quan quản lý giao thông của nước này, đã công bố các đợt tăng giá cước mà ông cho là “bằng chứng của sự quan tâm thực sự” đối với cả hành khách và ngành vận tải đang gặp khó khăn.

Phần lớn các chuyến đi bằng jeepney, trụ cột của hệ thống giao thông quốc gia, sẽ tăng giá trung bình khoảng 8%.

Kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran châm ngòi cuộc chiến ở Trung Đông vào cuối tháng 2, Philippines đã áp dụng tuần làm việc 4 ngày đối với công chức, cắt giảm lịch trình các chuyến phà ở một số khu vực.

Philippines cũng đang xem xét khả năng mua dầu từ Nga, sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với việc bán dầu trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng.

Ngày 17/3, ông Ramon Ang, Giám đốc điều hành của Petron, nhà máy lọc dầu duy nhất của Philippines, xác nhận công ty đang đàm phán để có thể mua dầu của Nga, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Trong lúc kiên nhẫn chờ nhận tiền hỗ trợ tại một trung tâm cộng đồng ở Manila, ông Cipriano cho biết, ông chỉ có thể cầu nguyện xung đột sớm kết thúc.

“Chúng tôi không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng. Chiến tranh không có ai thắng”, ông nói.