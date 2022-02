Phát hiện mối nguy hiểm mới của SARS-CoV-2 với phụ nữ mang thai

Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai ở Mỹ (Ảnh: Reuters).

AP đưa tin, các nhà nghiên cứu từ 12 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã phân tích mô nhau thai và khám nghiệm tử thi của 64 trường hợp thai chết lưu và 4 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau khi sinh. Tất cả các trường hợp được nghiên cứu đều là những phụ nữ chưa tiêm chủng Covid-19 và nhiễm virus SARS-CoV-2 khi mang thai.

Kết quả cho thấy, SARS-CoV-2 có nguy cơ xâm nhập và phá hủy nhau thai và dẫn tới tình trạng thai chết lưu với những thai phụ nhiễm bệnh. Các giới chức tin rằng vaccine có thể giúp ngăn chặn hiểm họa này từ Covid-19.

Nghiên cứu cho thấy những ca chết lưu thai nhi là do tổn thương nhau thai chứ không phải do nhiễm trùng thai nhi, Tiến sĩ Jeffery Goldstein, tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, Mỹ cho biết. Ông Goldstein không tham gia vào nghiên cứu, vốn được đăng tải ngày 10/2 trên tạp chí Archives of Pathology & Laboratory Medicine. Ông đưa ra nhận định dựa vào kết quả của nghiên cứu.

Các bằng chứng trước đây cho thấy nguy cơ thai chết lưu cao hơn bình thường đối với phụ nữ mang thai mắc Covid-19, đặc biệt là từ biến thể Delta.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ David Schwartz, một nhà nghiên cứu bệnh học ở Atlanta, cho biết các bệnh nhiễm trùng khác có thể xâm nhập vào nhau thai và gây ra thai chết lưu, điển hình bằng cách lây nhiễm và làm chết thai nhi. Một ví dụ gần đây là virus Zika.

Nghiên cứu với các trường hợp mắc Covid-19 cho thấy, hơn 90% trường hợp chết lưu có nhau thai bị phá hủy - một con số được mô tả là "đáng sợ".

Mô nhau thai bình thường có màu hơi đỏ và xốp. Các mẫu vật trong nghiên cứu đều cứng, với các mô chết đổi sang màu sẫm. Trong khi các bệnh nhiễm trùng khác đôi khi có thể làm hỏng nhau thai, Schwartz cho biết, ông chưa bao giờ thấy chứng kiến sự phá hủy liên tục và rộng khắp như SARS-CoV-2.

Nhau thai là cơ quan hình thành và gắn vào tử cung trong quá trình mang thai. Nó kết nối với dây rốn, cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng từ mẹ cho thai nhi.

Virus dường như xâm nhập vào nhau thai qua đường máu, bám vào các tế bào nhạy cảm và gây ra sự lắng đọng protein và một dạng viêm bất thường làm tắc nghẽn sự lưu thông của máu và ôxy. Các nhà nghiên cứu cho biết, điều đó dẫn đến chết mô nhau thai và ngạt thở.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện một số bào thai bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng các bằng chứng cho thấy thai nhi bị ngạt thở là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn.

Dữ liệu từ trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ hồi tháng 11/2021 cho thấy, cứ 80 phụ nữ mang thai mắc Covid-19 thì có một trường hợp bị thai chết lưu. Trong khi con số này với phụ nữ không mắc bệnh là 1/155.

Hiện chưa rõ là Omicron, chủng đang áp đảo toàn cầu hiện tại, có làm tăng nguy cơ đối với các thai nhi hay không vì nghiên cứu của các nhà khoa học được thực hiện với dữ liệu trước khi chủng này lây lan.