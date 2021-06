Phát hiện điểm chung giữa các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch ở Mỹ

Dân trí Hầu hết các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tới mức phải nhập viện ở Mỹ vào thời điểm hiện tại đều sở hữu một đặc điểm chung là chưa tiêm vắc xin phòng bệnh.

Khu chữa trị Covid-19 tại một bệnh viện Mỹ (Ảnh: New York Times).

Cuối tuần qua, chỉ có 3 bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Sandra Atlas Bass Heart tại Long Island, New York. Con số này thấp hơn rất nhiều so mốc 600 bệnh nhân vào thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh ở New York trước đó.

Toàn bộ 3 bệnh nhân, những người đang nằm trong khoa chăm sóc tích cực (ICU), đều có một điểm chung là chưa tiêm vắc xin, theo bác sĩ Hugh Cassiere, người đứng đầu khoa ICU trong bệnh viện trên.

NBC News cho hay, xu hướng trên dường như đang xảy ra trên phạm vi toàn nước Mỹ.

"Tôi chưa từng nhận bệnh nhân nào đã tiêm đủ vắc xin mà tình trạng sức khỏe lại chuyển sang nguy kịch", bác sĩ Josh Denson tại Trung tâm Y tế Đại học Tulane ở New Orleans, cho hay.

Bác sĩ Ken Lyn-Kew tại bệnh viện National Jewish, Denver, Colorado cũng nói rằng: "Không có bệnh nhân ICU nào mà chúng tôi đang chữa trị đã tiêm chủng trước đó".

Xu hướng này xảy ra ở cả trẻ em, khi các bác sĩ cho biết, những đứa trẻ chưa tiêm vắc xin dường như cũng đối mặt với nguy cơ gia tăng tình trạng bệnh Covid-19 trở nặng.

"Tại các bệnh viện địa phương, những đứa trẻ bị bệnh là những trẻ chưa được tiêm chủng", bác sĩ nhi Natasha Burgert tại Overland Park, Kansas, nói.

Tại Mỹ, nhờ vắc xin Covid-19, số lượng bệnh nhân phải nhập viện đã giảm mạnh, từ mức trung bình 125.000 trường hợp hồi đầu tháng 1 xuống khoảng 15.000 vào tuần trước.

"Vắc xin đang hoạt động rất hiệu quả. Không sử dụng nó thì thật không đúng đắn", bác sĩ Denson nhấn mạnh.

Tại Mỹ, khoảng 53% dân số trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Các bác sĩ ICU cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn thành đầy đủ chương trình tiêm chủng.

Bác sĩ Todd Rice tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Nashville, Tennessee, cho biết cơ sở này đã tiếp nhận ít nhất 32 bệnh nhân chỉ được tiêm vắc xin một phần, nghĩa là họ đã tiêm một mũi hoặc không có đủ thời gian sau liều cuối cùng để hệ miễn dịch phát triển kháng thể bảo vệ trước mầm bệnh.

Tuy nhiên, bác sĩ Rice nhấn mạnh, phần lớn các bệnh nhân Covid-19 trở nặng trong những tháng gần đây đều là người chưa tiêm bất cứ mũi vắc xin nào.

Các trường hợp bị nhiễm bệnh sau khi tiêm chủng đầy đủ, theo các bác sĩ, là không phổ biến. Nếu kịch bản này có xảy ra thì họ cũng ít khả năng phải nhập viện điều trị. Những người phải vào bệnh viện thường có điểm chung là bị ức chế miễn dịch, đồng nghĩa với việc cơ thể họ không phản ứng tốt với vắc xin.

Đức Hoàng

Theo NBC News