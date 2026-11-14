Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk và cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Getty).

Trên mạng xã hội X ngày 13/11, tỷ phú Elon Musk đã đăng lại một đoạn trích dài hai phút từ bộ phim ra mắt năm 2023 xoay quanh huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, hãng Nike và sự ra đời của thương hiệu giày Air Jordan.

Trong phân cảnh này, CEO của Nike là Sonny Vaccaro (do tài tử Matt Damon vào vai) đã có màn độc thoại đầy tính tiên tri nhằm thuyết phục cầu thủ bóng rổ trẻ tuổi ký hợp đồng quảng bá giày.

"Một khi họ đã đưa cậu lên đến đỉnh cao nhất có thể, họ sẽ lại kéo cậu ngã xuống. Liệu cậu có thể gom đủ ý chí để tiếp tục chiến đấu, vượt qua mọi nỗi đau và một lần nữa đứng dậy hay không?”, nhân vật này nói.

Đoạn video này ban đầu được quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz chia sẻ vào tối 12/11, kèm theo dòng trích dẫn nổi bật: "Ông sẽ được nhớ đến mãi mãi bởi vì có những thứ là vĩnh cửu”.

Ông Musk đã chia sẻ lại bài đăng này và chỉ viết vỏn vẹn một chữ: "Jensen”.

Dòng trạng thái này được cho là cách ông Musk thể hiện sự ủng hộ đối với cựu CEO Ndivia.

Ông Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia hôm 12/11 sau những lùm xùm tình ái. Ông bị cho là có quan hệ tình cảm với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi là gián điệp.

Ông đã gửi tâm thư tới toàn thể nhân viên thừa nhận chuyện ngoại tình, nhưng không nêu rõ mối quan hệ với ai. Nvidia cũng thông báo mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có phải là "mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài" hay không.

Ông Jensen Huang sau đó quyết định từ chức, chấm dứt hơn 30 năm điều hành Nvidia từ công ty đồ họa game thành đế chế chip hàng nghìn tỷ USD.

Trước đó, giữa lúc có thông tin hội đồng quản trị Nvidia đang cân nhắc phế truất ông Jensen Huang, ông Musk đã bày tỏ mong muốn được tuyển dụng nhà sáng lập này.

Phản hồi bài đăng kêu gọi chiêu mộ ông Jensen Huang, tỷ phú Elon Musk viết: "Đó sẽ là niềm vinh dự”.

Hiện chưa rõ kế hoạch tiếp theo của ông Huang. Theo những người quen biết, trong những ngày gần đây, ông Huang tuyên bố lúc này ông không còn bận tâm về điều gì sẽ xảy ra với bản thân nữa.

Mối bận tâm lớn nhất của ông là vợ, và ông cũng không muốn "hủy hoại cuộc đời" của những người phụ nữ đang bị dư luận nghi ngờ có quan hệ tình cảm với ông.

Trong khi đó, Nvidia thông báo Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Việc tìm người thay thế ông Huang có thể không dễ dàng. Ông Huang đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) khi nhu cầu đối với các dòng chip của công ty tăng vọt.