Bà Colette Kress (Ảnh: Reuters).

Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress tạm thời tiếp quản vị trí CEO từ ông Jensen Huang, công ty này thông báo ngày 11/11 giờ Mỹ.

Ông Huang, 63 tuổi, từ chức sau cuộc họp hội đồng quản trị, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, được cho có liên quan đến một phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ là gián điệp.

Bắc Kinh trước đó đã mạnh mẽ bác bỏ những thông tin về cái gọi là "gián điệp Trung Quốc" mà Mỹ đưa ra.

Bà Kress giờ đây ngồi vào "ghế nóng" để điều hành nhà sản xuất chip có các bộ xử lý cung cấp sức mạnh cho những siêu máy tính và trung tâm dữ liệu AI tiên tiến nhất thế giới.

Theo Reuters, bà Kress đã gửi thông điệp tới các nhân viên Nvidia sau khi lên nắm quyền điều hành.

"Tôi có niềm tin sâu sắc vào công ty này và tương lai của công ty. Hơn tất cả, tôi tin tưởng vào mỗi người trong số các bạn, vào khách hàng và đối tác của chúng ta, cũng như vai trò thiết yếu mà chúng ta đảm nhiệm mỗi ngày trong nền kinh tế toàn cầu", bà viết.

Bà thừa nhận ban lãnh đạo, đội ngũ điều hành nhận thức rõ đây là giai đoạn rất khó khăn với công ty.

"Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi vô cùng biết ơn trước tinh thần kiên cường, sự chuyên nghiệp và sự tận tâm không ngừng nghỉ của các bạn", bà nhấn mạnh, cho rằng đội ngũ nhân lực đã đóng góp vào thành tựu của Nvidia và họ là sức mạnh lớn nhất của công ty.

"Chúng ta đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng công nghệ thúc đẩy cuộc cách mạng AI, và phía trước còn rất nhiều công việc quan trọng cần thực hiện. Vì vậy, hãy cùng nhau tiến về phía trước với quyết tâm và sự cam kết vốn luôn là những giá trị định hình nên công ty này", bà nhấn mạnh.

Ông Harvey Jones, Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm của Nvidia, cũng gửi thông điệp tới các nhân viên. Ông đánh giá bà Colette là "nhân tố chủ chốt định hình chiến lược tăng trưởng và vốn của Nvidia. Bà am hiểu sâu sắc hoạt động kinh doanh cũng như các thị trường mà chúng ta đang hoạt động".

Bà Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với vai trò Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính và giữ chức vụ này kể từ đó. Bà thường xuất hiện cùng ông Jensen Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý của công ty.

Doanh thu của Nvidia đạt 4,13 tỷ USD trong năm tài chính mà bà Kress gia nhập công ty và đạt 215,9 tỷ USD trong năm tài chính 2026.

Trước khi đến Nvidia, bà Kress có 8 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Texas Instruments, sau đó làm việc cho Microsoft từ năm 1997 đến năm 2010. Tại Microsoft, năm 2006, bà trở thành Giám đốc tài chính bộ phận Máy chủ và Công cụ, chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, công tác lập kế hoạch và báo cáo của bộ phận này.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco, đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính bộ phận Tài chính công nghệ kinh doanh và hoạt động. Tại đây, bà phụ trách chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh. Bà rời Cisco để gia nhập Nvidia vào năm 2013.

Theo báo cáo thường niên Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Kress có bằng cử nhân khoa học chuyên ngành tài chính của Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Southern Methodist.

Tạp chí Forbes xếp bà Kress ở vị trí thứ 32 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026. Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm 11/11, số cổ phiếu bà nắm giữ tại hãng sản xuất chip này có giá trị khoảng 750 triệu USD, giảm so với mức hơn 1 tỷ USD khi cổ phiếu Nvidia đạt đỉnh hồi tháng trước.