Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: AFP).

Trong suốt nhiều thập niên gây dựng Nvidia trở thành gã khổng lồ chip trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng nghìn tỷ USD, ông Jensen Huang nổi tiếng là người sát sao đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ kiến trúc vi xử lý cho đến chế độ đãi ngộ của cả những nhân viên cấp thấp nhất.

Khi thông tin lan truyền vào cuối tháng 10 về việc ông Huang có quan hệ mật thiết với một người phụ nữ bị nghi là gián điệp, thoạt nhìn có vẻ như ông sẽ vượt qua được sóng gió.

Hầu hết các bản tin thời điểm đó đều né tránh đi sâu vào bản chất thực sự của mối quan hệ giữa vị CEO này với bà Alice Huang.

Ông Huang từng phủ nhận với bạn bè và đồng nghiệp rằng mình phản bội vợ. Ông giữ nguyên lời phủ nhận này kể từ cuối năm 2025 khi bị chất vấn nội bộ.

Trong một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng trên cương vị CEO, ông Huang nói, mối quan hệ của ông với nữ doanh nhân Alice Huang chỉ là giao tiếp thông thường như với các khách hàng và lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc khác.

"Mọi thứ hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường cả", ông khẳng định.

Mọi chuyện thay đổi vào ngày 6/11 khi Financial Times đăng tải bài viết dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng đó là một mối quan hệ tình cảm lãng mạn.

Ngay sau đó, Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia Tim Teter đã tới tận nhà riêng của ông Huang để chất vấn trực diện, và ông Huang đã thừa nhận.

Tại thời điểm đó, phần lớn thành viên hội đồng quản trị Nvidia vẫn không muốn đưa ra lập trường công khai. Tuy nhiên, ông Teter cho rằng họ buộc phải hành động.

Hội đồng quản trị thông báo sẽ mở cuộc điều tra về các cáo buộc này, giao cho công ty luật danh tiếng Wachtell, Lipton, Rosen & Katz chủ trì cuộc thẩm tra.

Vào ngày 8/11, ông Huang đã gửi email cho toàn công ty, thừa nhận ngoại tình, gửi lời xin lỗi tới gia đình và cam kết sẽ "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Khi vụ bê bối ngày càng phình to, ông Huang dường như không thể tập trung cho khối lượng công việc khổng lồ tại tập đoàn.

Ông Huang có khoảng 60 giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp cho mình. Toàn bộ nhân viên công ty phải gửi email báo cáo 5 ưu tiên hàng đầu của họ, qua đó ông Huang kiểm tra xem mọi người có đang tập trung vào những gì ông cho là quan trọng nhất hay không.

Thông thường, ông sẽ phản hồi các email này ngay lập tức bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thời gian phản hồi của ông đã kéo dài hơn hẳn.

Vào ngày 11/11, New York Times tiếp tục đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ ngoài luồng với Phó Chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia, bà Kimberly Powell.

Lần này, hội đồng quản trị đã hành động dứt khoát. Các thành viên hội đồng họp trực tuyến khẩn cấp vào ngày 11/11 và cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya.

Cuối cùng, ông Huang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ với công ty.

Sáng hôm sau, hội đồng quản trị thông báo Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền. Bà đã nhanh chóng tìm cách trấn an đội ngũ nhân viên đang hoang mang. Bà cam kết sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên vào ngày 18/11.

Giới quan sát cho rằng khó có thể tìm kiếm được người thay thế ông Jensen Huang để đảm đương trọn vẹn mọi vai trò của ông, từ chuyên gia công nghệ, nhà điều hành, bậc thầy tiếp thị, người vận động hành lang cho đến biểu tượng tinh thần.

Về phần cá nhân ông Huang, ông sẽ không thể rút lui khỏi đời sống công chúng ngay cả khi ông muốn.

Trong những tuần tới, ông dự kiến sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Các chính trị gia sẽ chất vấn ông về mối quan hệ với bà Alice Huang và liệu mối quan hệ đó có đặt các bí mật về dòng chip tối tân nhất của Nvidia vào tình thế rủi ro hay không.

Theo những người quen biết, trong những ngày gần đây, ông Huang tuyên bố lúc này ông không còn bận tâm về điều gì sẽ xảy ra với bản thân nữa.

Mối bận tâm lớn nhất của ông là vợ, và ông cũng không muốn "hủy hoại cuộc đời" của những người phụ nữ đang bị dư luận nghi ngờ có quan hệ tình cảm với ông.