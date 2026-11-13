Cựu Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và cựu Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến tham dự cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc và các đại diện doanh nghiệp Mỹ tại Bắc Kinh vào tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, tỷ phú Jensen Huang, ngày 12/11 đã thông báo từ chức sau 33 năm gắn bó với công ty do chính ông gây dựng.

Nvidia cho biết quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức đang diễn ra, và hội đồng quản trị sẵn sàng cân nhắc các ứng viên từ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư mong muốn một người vừa am hiểu công nghệ, vừa có tầm nhìn chiến lược, lại nhạy bén về tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng khi Nvidia vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà đầu tư lớn trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI). Kinh nghiệm điều hành một tập đoàn quy mô lớn cũng là một yêu cầu gần như bắt buộc.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia, bà Colette Kress - người vừa được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền - cùng với chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Ian Buck, là những người sở hữu chuyên môn trong hai lĩnh vực mà các nhà đầu tư coi trọng nhất: quản lý tài chính và công nghệ của công ty.

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, ông Ian Buck được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí CEO tiếp theo của Nvidia, theo sau là bà Colette Kress, CEO Arm Holdings Rene Haas, và cựu CEO Apple Tim Cook.

Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia

Theo các nhà phân tích và nhà đầu tư, bà Kress - một nhân sự kỳ cựu - đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền vào ngày 12/11. Với kinh nghiệm, uy tín cùng mối quan hệ sâu rộng với Phố Wall, bà được xem là lựa chọn phù hợp để chèo lái công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Bà Kress đảm nhiệm vị trí CFO tại Nvidia từ năm 2013. Trước đó, bà đã có quá trình làm việc lâu dài tại các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Cisco và công ty sản xuất chip Texas Instruments. Một câu hỏi lớn đặt ra là ai sẽ đảm nhận vai trò định hướng tầm nhìn công nghệ nếu bà điều hành công ty.

Ian Buck, Phó chủ tịch phụ trách điện toán quy mô siêu lớn và hiệu năng cao tại Nvidia

Gia nhập Nvidia từ năm 2004, ông Buck là nhân vật chủ chốt trong việc phát triển công nghệ giúp chuyển đổi Nvidia từ một công ty tập trung vào chip xử lý trò chơi điện tử trở thành “gã khổng lồ” trong lĩnh vực phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông đã góp phần dẫn dắt quá trình phát triển CUDA, nền tảng phần mềm cho phép thực hiện các tác vụ tính toán đa năng trên các bộ xử lý đồ họa của Nvidia. Với vai trò quản lý các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI tại Nvidia, ông Buck cũng thường xuyên làm việc chặt chẽ với các khách hàng lớn.

Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm một người có tầm nhìn xa, có khả năng dự đoán những xu hướng tương lai. Đây cũng chính là một phần nhiệm vụ trọng tâm của ông Buck.

“Một trong những khía cạnh thách thức nhất trong công việc của tôi thường là cố gắng dự đoán tương lai, nhưng AI thì luôn mang đến những bất ngờ”, ông Buck chia sẻ tại một hội nghị do Bank of America tổ chức vào năm 2025.

Rene Haas, CEO của Arm

Trước khi gia nhập công ty thiết kế chip Arm vào năm 2013, Rene Haas đã có 7 năm làm việc tại Nvidia - quãng thời gian đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ông. Tại đây, ông từng đảm nhiệm các vị trí phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc mảng sản phẩm điện toán. Đến năm 2022, ông trở thành CEO của Arm và dẫn dắt công ty thiết kế chip có trụ sở tại Anh thực hiện thương vụ niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 2023.

Vào tháng 4, ông cũng tiếp quản mảng kinh doanh quốc tế của SoftBank - công ty mẹ của Arm - đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của SoftBank Group.

Arm chuyên thiết kế các kiến ​​trúc bộ vi xử lý rồi cấp phép cho các công ty khác để họ tự phát triển các thiết kế chip riêng. Trước đây, thế mạnh của Arm chủ yếu nằm ở lĩnh vực điện thoại di động, nhưng hiện tại công ty đang mở rộng sang mảng máy tính. Điều này tạo ra sự chồng chéo đáng kể với Nvidia - một công ty cũng chuyên thiết kế chip - mặc dù quy mô doanh thu và số lượng nhân viên của Arm nhỏ hơn nhiều so với Nvidia.

Pat Gelsinger, cựu CEO của Intel

Pat Gelsinger đã dẫn dắt nỗ lực đầy tham vọng nhằm vực dậy Intel, nhưng ông đã rời khỏi nhà sản xuất chip này vào năm 2024 sau chưa đầy 4 năm làm việc, trong bối cảnh các thay đổi mà ông đưa ra gặp nhiều khó khăn để tạo ra tác động thực sự.

Mặc dù vậy, ông Gelsinger vẫn là một trong số ít những người trên thế giới am hiểu tường tận về việc điều hành một công ty sản xuất chip. Ông nắm vững cả hai lĩnh vực thiết kế và sản xuất - vốn là những mảng hoạt động cốt lõi của Intel. Trong khi đó, Nvidia dù không trực tiếp sản xuất chip, nhưng sự thành công của hãng lại phụ thuộc vào mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị gia công sản xuất.

Gelsinger bắt đầu sự nghiệp tại Intel từ năm 18 tuổi và gắn bó với công ty suốt 30 năm, từng đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ (CTO) đầu tiên của hãng, trước khi chuyển sang điều hành VMware (thuộc Broadcom) trong gần một thập niên. Ông trở lại Intel với vai trò CEO vào năm 2021.

Lisa Su, CEO của AMD

Lisa Su là người đứng đầu AMD, một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Nvidia. Nếu bà thay thế ông Jensen Huang, đây sẽ là một sự thay đổi lớn đối với AMD, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa trên toàn ngành.

Cả bà Su và ông Huang đều sinh ra tại Đài Loan Họ từng tiết lộ hai người có quan hệ họ hàng xa với nhau.

Tuy nhiên, phong cách của bà Su khác biệt hoàn toàn và kín đáo hơn nhiều so với Huang - người thường thu hút đám đông mỗi khi xuất hiện tại châu Á. Cách tiếp cận trầm lặng hơn này đã giúp bà xây dựng được các mối quan hệ tại thị trường trọng điểm Trung Quốc, nơi bà từng có các cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại và Phó Thủ tướng Trung Quốc.

Trong khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ khiến thị phần của Nvidia tại Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng, AMD dưới sự lãnh đạo của bà Su vẫn tìm được lối đi vào thị trường này thông qua các sản phẩm như bộ vi xử lý trung tâm và bộ xử lý đồ họa. Nhờ đó, AMD đã giành được 4% thị phần chip AI tại Trung Quốc.

Sanjay Mehrotra, CEO của Micron

Sanjay Mehrotra, CEO của nhà sản xuất chip nhớ Micron, sở hữu hơn 40 năm kinh nghiệm và từng hợp tác chặt chẽ với Nvidia - công ty đang sử dụng các sản phẩm của Micron.

Kể từ năm 2017, Mehrotra đã dẫn dắt Micron, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất nước Mỹ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi công ty thành một nhà cung cấp chủ chốt cho các hệ thống AI.

Trước khi gia nhập Micron, ông là đồng sáng lập SanDisk - công ty tiên phong trong lĩnh vực bộ nhớ flash - vào năm 1988 và gắn bó với doanh nghiệp này cho đến khi nó được bán lại vào năm 2016. Với vai trò CEO từ năm 2011, ông đã góp phần đưa SanDisk trở thành một công ty bán dẫn nằm trong danh sách Fortune 500.

Dưới sự điều hành của Mehrotra, Micron đã thắt chặt quan hệ với Nvidia và chuyển hướng sang các loại chip nhớ băng thông cao dùng trong các máy chủ AI. Sự thay đổi chiến lược này đã góp phần đẩy giá trị vốn hóa của công ty lên mức khoảng 1.000 tỷ USD trong bối cảnh nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI tăng vọt.

Matt Murphy, CEO của Marvell Technology

Matt Murphy, CEO của Marvell Technology - công ty chuyên sản xuất chip tùy chỉnh - đã trở thành một nhân vật nổi bật trong làn sóng bùng nổ cơ sở hạ tầng AI. Ông vừa duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nvidia, vừa hỗ trợ các "gã khổng lồ" điện toán đám mây phát triển các loại chip tùy chỉnh, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các bộ vi xử lý của Nvidia.

Ông Murphy đã lãnh đạo Marvell từ năm 2016, chuyển đổi công ty từ một nhà sản xuất chip tập trung vào lĩnh vực lưu trữ thành nhà cung cấp lớn về công nghệ hạ tầng cho trung tâm dữ liệu, mạng lưới và AI. Trước khi gia nhập Marvell, ông đã dành hơn 20 năm làm việc tại Maxim Integrated ở nhiều vị trí khác nhau.

Dưới sự dẫn dắt của ông Murphy, Marvell đã trở thành một trong những đơn vị hưởng lợi lớn nhất từ ​​làn sóng bùng nổ AI. Công ty đã mở rộng mảng kinh doanh chip tùy chỉnh, giành được các khách hàng lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây và củng cố mối quan hệ với Nvidia. Vào tháng 6, ông Huang (CEO Nvidia) đã gọi Marvell là “công ty nghìn tỷ USD” tiếp theo, góp phần đẩy giá cổ phiếu của hãng lên mức cao kỷ lục.

Johny Srouji, Giám đốc phụ trách phần cứng tại Apple

Johny Srouji giám sát kỹ thuật cho toàn bộ phần cứng tại Apple. Phạm vi công việc của ông bao gồm các loại vi mạch, modem di động, màn hình, camera và pin bên trong các thiết bị của Apple. Ông báo cáo trực tiếp cho John Ternus - người đã kế nhiệm vị trí lãnh đạo từ cựu CEO Apple Tim Cook vào tháng 9.

Ông Srouji đóng vai trò quan trọng trong việc biến Apple thành một “cường quốc” về chip, với khả năng tự thiết kế các bộ vi xử lý riêng. Ông gia nhập Apple vào năm 2008 để dẫn dắt quá trình phát triển bộ vi xử lý chính cho iPhone. Công việc đó đã phát triển thành Apple Silicon - dòng chip do Apple tự thiết kế cho các thiết bị của mình.

Cả Apple và Nvidia đều hợp tác với TSMC, công ty Đài Loan chuyên sản xuất các loại chip do các doanh nghiệp tại California thiết kế. Điều này giúp Srouji nắm bắt được thông tin về mối quan hệ đối tác then chốt với Nvidia.

Trước khi đến với Apple, Srouji từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao về thiết kế bộ vi xử lý tại Intel và IBM. Ông sở hữu bằng cử nhân và thạc sĩ khoa học máy tính từ Viện Công nghệ Technion - Israel.

Tim Cook, cựu CEO Apple

Tổng thống Donald Trump cho rằng cựu CEO Apple Tim Cook nên đảm nhận vị trí lãnh đạo Nvidia sau khi ông Jensen Huang từ chức. Ông Trump gọi đây là “huyền thoại thay thế huyền thoại”.

Tim Cook đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy khó khăn là lãnh đạo Apple sau khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời vào năm 2011. Việc tiếp quản vị trí từ một huyền thoại chính là minh chứng trong hồ sơ năng lực của ông.

Ông nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ thiết kế các sản phẩm đình đám như Apple Watch và AirPods, đồng thời xây dựng mảng kinh doanh dịch vụ của công ty - vốn đã trở thành một nguồn doanh thu khổng lồ.

Ông Cook tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng Trung Quốc làm cơ sở sản xuất chính cho Apple. Chiến lược này mang lại hiệu quả vượt trội nhưng cũng khiến công ty đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế quan. Ông cũng duy trì mối quan hệ với ông Trump thông qua các cuộc trao đổi thường xuyên và tham gia những bữa tối riêng cùng tổng thống và các nhân vật khác.

Tim Cook hiện vẫn giữ vai trò chủ tịch điều hành hội đồng quản trị Apple. Ông thường xuyên di chuyển khắp thế giới để thúc đẩy các lợi ích của Apple, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 - chuyến đi thứ ba của ông tới quốc gia này trong năm nay.