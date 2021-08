Pfizer-BioNTech công bố hiệu quả mũi tiêm thứ 3

Dân trí Hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) công bố hiệu quả thử nghiệm mũi tiêm thứ 3 của vắc xin Covid-19, đồng thời tiết lộ đang nộp hồ sơ xin cấp phép tại Mỹ.

Pfizer-BioNTech là vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phê chuẩn hoàn toàn ở Mỹ (Ảnh: Getty).

Reuters đưa tin, Pfizer ngày 25/8 thông báo kết quả thử nghiệm cho thấy, mũi vắc xin tăng cường do hãng này sản xuất dùng để tiêm sau khi hoàn thành 2 mũi tiêu chuẩn, có khả năng sinh ra lượng kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 cao gấp hơn 3 lần.

Cụ thể, Pfizer cho biết trong cuộc thử nghiệm, 306 người đã được tiêm mũi tăng cường sau 5-8 tháng kể từ khi họ được tiêm mũi 2. Kết quả cho thấy, lượng kháng thể sinh ra sau khi tiêm mũi 3 cao gấp 3,3 lần nếu so với lượng kháng thể sinh ra sau mũi 2.

Pfizer và BioNTech đang chuẩn bị hồ sơ trình lên giới chức Mỹ để xin cấp phép mũi tiêm thứ 3 cho người từ 16 tuổi trở lên. Họ đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục xin phép vào cuối tuần này.

Chính phủ Mỹ thông báo đang chuẩn bị cho kế hoạch tiêm mũi thứ 3 cho người dân bằng vắc xin của Pfizer-BioNTech và Moderna từ giữa tháng 9 nếu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng mũi tăng cường là cần thiết. Mũi thứ 3 sẽ dành cho những người đã được tiêm mũi 2 vắc xin ít nhất 8 tháng trước, nhưng theo Wall Street Journal, khoảng thời gian này có thể được thu hẹp còn 6 tháng.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tác dụng phụ của liều tăng cường tương tự với tiêm 2 liều, bao gồm mệt mỏi và đau đầu.

Việc tiêm mũi vắc xin tăng cường là chủ đề gây tranh cãi trong thời gian qua, tuy nhiên một số quốc gia vẫn tiếp tục xúc tiến chương trình này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, dữ liệu về lợi ích và mức an toàn của vắc xin liều tăng cường vẫn chưa rõ ràng. WHO đồng thời kêu gọi các nước tạm hoãn kế hoạch tiêm mũi thứ 3 trong bối cảnh nhiều người trên thế giới vẫn chưa có cơ hội tiếp cận vắc xin Covid-19.

Đức Hoàng

Theo Reuters