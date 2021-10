Pfizer tuyên bố vaccine Covid-19 hiệu quả 91% với trẻ 5-11 tuổi

Dân trí Hãng dược Pfizer và BioNTech cho biết, kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy, vaccine Covid-19 của họ mang lại hiệu quả 90,7% đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-11.

Mỹ mở rộng tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong hồ sơ gửi Cơ quan Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA), Pfizer cho biết, hãng đã thử nghiệm vaccine với 2.268 trẻ em từ 5-11 tuổi, trong đó, 2/3 trẻ được tiêm vaccine trong khi số còn lại được tiêm giả dược. Kết quả thử nghiệm cho thấy, trong số trẻ được tiêm giả dược có 16 trẻ mắc Covid-19, trong khi nhóm tiêm vaccine chỉ có 3 trường hợp nhiễm bệnh.

Pfizer tuyên bố, vaccine của họ đạt hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng Covid-19 ở trẻ trong độ tuổi 5-11.

Pfizer hôm qua cho biết, họ đã mở rộng thử nghiệm lâm sàng để củng cố thêm dữ liệu về độ an toàn của vaccine. Thử nghiệm lâm sàng của Pfizer không nhằm đo mức độ hiệu quả phòng tránh virus mà nhằm so sánh mức kháng thể trung hòa do vaccine kích thích cơ thể tạo ra ở trẻ nhỏ và người lớn. Dựa vào những kết quả này, Pfizer và BioNTech tháng trước tuyên bố, vaccine của họ có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ nhỏ.

Trẻ em trong độ tuổi 5-11 tham gia thử nghiệm lâm sàng của Pfizer và BioNTech được tiêm vaccine liều 10 microgram, bằng 1/3 liều dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Phó chủ tịch Pfizer Bill Gruber cho hay sau liều thứ 2, trẻ em có lượng kháng thể tương đương nhóm lớn tuổi hơn. Liều tiêm cho trẻ em cũng được chứng minh là an toàn, tác dụng phụ tương tự hoặc ít hơn so với nhóm thiếu niên. Đối với người trưởng thành, vaccine Pfizer/BioNTech có hiệu quả 95% trong việc ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Nhóm cố vấn độc lập của FDA dự kiến họp vào tuần tới để biểu quyết ủng hộ hay không ủng hộ cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer cho trẻ em trong nhóm tuổi 5-11.

Nếu FDA phê duyệt vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi, một nhóm cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 2-3/11 tới để đưa ra đề xuất hướng dẫn tiêm chủng với lứa tuổi này. FDA dự kiến sẽ công bố đánh giá sơ bộ của họ trong tuần này về các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng do Pfizer cung cấp. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là vaccine đầu tiên ở Mỹ được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 5-11 tuổi.

FDA hồi tháng 8 đã phê duyệt hoàn toàn đối với vaccine phòng Covid-19 của Pfizer khi tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên. Hiện loại vaccine này mới được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho trẻ em 12-15 tuổi. Pfizer cũng đang thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 của hãng với liều 3 microgram cho trẻ em từ 2-5 tuổi và nhóm từ 6 tháng tới dưới 2 tuổi. Kết quả hai đợt thử nghiệm này dự kiến có trong năm nay, Pfizer cho biết.

Nhà Trắng ngày 20/10 cho biết, Mỹ đã sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi ngay khi được FDA phê duyệt. Giới chức chính quyền Tổng thống Joe Biden dự đoán, cơ quan chức năng sẽ phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 cho nhóm tuổi này sau vài tuần nữa. Chiến dịch nhằm mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 28 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-11, chủ yếu là tại các trường tiểu học.

Minh Phương

Theo Reuters