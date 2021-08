Pfizer công bố hiệu quả của mũi vắc xin thứ 3 phòng Covid-19

Dân trí Kết quả thử nghiệm lâm sàng của hãng dược Pfizer và BioNTech cho thấy, mũi vắc xin ngừa Covid-19 thứ ba của hãng này giúp tăng đáng kể lượng kháng thể ở người tiêm.

Vắc xin được coi là công cụ hiệu quả nhất chống lại Covid-19 (Ảnh: AFP).

Hãng tin AFP cho biết, hãng dược Pfizer và công ty liên kết BioNTech hôm 16/8 đã đệ trình giới chức y tế Mỹ dữ liệu kết quả thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của mũi vắc xin ngừa Covid-19 thứ ba của họ.

Đây là một phần trong nỗ lực của hãng nhằm đề nghị cơ quan chức năng Mỹ cấp phép việc tiêm bổ sung liều vắc xin thứ 3 cho toàn bộ người Mỹ để tăng mức độ bảo vệ trước các biến chủng SARS-CoV-2.

"Các dữ liệu mà đến nay chúng tôi có được cho thấy liều vắc xin thứ 3 của chúng tôi làm tăng đáng kể lượng kháng thể so với kháng thể tạo ra sau 2 liều đầu tiên", thông cáo của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết.

Thông cáo của đồng sáng lập BioNTech Ugur Sahin cũng cho biết: "Liều vắc xin tăng cường có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh và bệnh nặng ở những người đã tiêm chủng trước đó và giúp kiểm soát tốt hơn đà lây lan của các biến chủng SARS-CoV-2 trong mùa thu tới".

Tuần trước, giới chức Mỹ mới chỉ cấp phép tiêm chủng liều vắc xin thứ 3 của Pfizer-BioNTech và Moderna cho những người suy giảm hệ miễn dịch. Một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ dự kiến sẽ họp vào cuối tháng 8 này để thảo luận việc cấp phép tiêm mũi vắc xin thứ 3 cho người trên 65 tuổi, những người trong viện dưỡng lão và nhân viên y tế.

Pfizer và BioNTech cũng dự kiến sẽ gửi những dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới nhất cho giới chức châu Âu trong những tuần tới.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Pfizer cũng công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, liều thứ 3 của vắc xin Pfizer/BioNTech có thể tăng cường một cách mạnh mẽ khả năng bảo vệ trước biến chủng Delta, cao hơn hẳn so với việc tiêm 2 mũi tiêu chuẩn. Cụ thể, lượng kháng thể chống lại Delta tăng gấp 5 lần ở nhóm 18-55 tuổi tiêm liều vắc xin thứ 3. Trong nhóm 65-85 tuổi, con số này thậm chí ấn tượng hơn với mức tăng là 11 lần. Thử nghiệm của Pfizer được thực hiện trên 23 người, chưa có bình duyệt khoa học.

Hãng này cũng cho rằng, việc tiêm bổ sung liều 3 có thể cần trong vòng 6-12 tháng sau khi tiêm đủ 2 liều vắc xin của hãng, nhất là trong bối cảnh chủng Delta đang lây lan và đặt ra thách thức với hệ thống y tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Động thái của Pfizer và BioNTech diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước hoãn triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 3 để các nước thu nhập thấp và trung bình có thêm cơ hội tăng nguồn vắc xin tiêm chủng cho người dân. Theo WHO, hiện tình trạng bất cân bằng nguồn cung vắc xin trên thế giới vẫn rất nghiêm trọng, trong khi các nước giàu đã tiêm chủng cho phần lớn người dân thì tỷ lệ tiêm chủng ở các nước thu nhập thấp và trung bình còn hạn chế, một phần do nguồn cung hạn hẹp.

Minh Phương

Theo AFP