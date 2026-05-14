Ông Trump và ông Tập đàm phán hơn 2 giờ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NYT).

Theo đài truyền hình trung ương CCTV, sau lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng 14/5, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc vào khoảng hơn 12h30.

Cuộc gặp này kéo dài hơn so với cuộc thảo luận 100 phút giữa 2 nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) vào năm ngoái.

Chia sẻ với báo chí khi rời Đại lễ đường Nhân dân, ông Trump mô tả cuộc gặp “rất tuyệt vời”.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình cho biết ông và ông Trump đã đồng ý đưa “mối quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ trở thành định vị mới cho quan hệ song phương”.

Ông Tập lưu ý, định vị mới này sẽ đóng vai trò hướng dẫn chiến lược cho các mối quan hệ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông nói thêm, ông tin tưởng khái niệm này sẽ được nhân dân 2 nước cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Ông Tập nhấn mạnh nhu cầu thực hiện các đồng thuận đã đạt được và tăng cường các kênh liên lạc hiện có về chính trị, ngoại giao và quân sự.

Ông kêu gọi “mở rộng hợp tác” trong các quan hệ kinh tế và thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu văn hóa và thực thi pháp luật.

Cũng theo Tân Hoa xã, trong cuộc gặp sáng nay, 2 nhà lãnh đạo đã “trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực”, bao gồm tình hình ở Trung Đông, cuộc chiến tại Ukraine và các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Bản tin của Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trump cho biết 2 nhà lãnh đạo đã duy trì đối thoại thân thiện và cùng nhau “giải quyết nhiều vấn đề quan trọng”.

“Tôi sẵn sàng hợp tác cùng Chủ tịch Tập Cận Bình để tăng cường liên lạc và hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, và mở ra một mối quan hệ Mỹ - Trung tốt đẹp nhất trong lịch sử, tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho cả 2 nước”, Tân Hoa xã dẫn phát biểu của ông Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: Trust Social).

Sau cuộc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo đã đến thăm Thiên Đàn, một nơi thờ tự cổ xưa để các hoàng đế cầu nguyện cho những vụ mùa bội thu, và ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng và là công viên, nơi người dân Bắc Kinh tập thái cực quyền, chơi cờ hoặc khiêu vũ.

“Thật tuyệt vời. Một nơi tuyệt vời. Không thể tin nổi. Trung Quốc thật đẹp”, ông Trump nói khi đứng cùng ông Tập.

Sau chuyến tham quan Thiên Đàn, Tổng thống Trump sẽ dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân vào tối nay.