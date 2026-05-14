Chủ tịch Tập Cận Bình: Mỹ - Trung nên là đối tác, thay vì đối thủ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự nghi lễ đón tiếp tại Bắc Kinh ngày 14/5 (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khai mạc trước cuộc hội đàm song phương tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh thông điệp về hợp tác và quan hệ đối tác, khi ngồi cùng phái đoàn quan chức Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu.

Ông Tập Cận Bình bắt đầu bài phát biểu bằng việc mô tả tình hình toàn cầu đầy biến động, nói rằng thế giới đã “đứng trước một ngã rẽ mới”.

“Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu ​​Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái gọi là “bẫy Thucydides” và tiên phong một mô hình mới trong quan hệ giữa các cường quốc hay không”, ông Tập Cận Bình nói, ám chỉ thuật ngữ mô tả khả năng xảy ra xung đột giữa một cường quốc đang trỗi dậy và một cường quốc hiện hữu.

“Liệu chúng ta có thể chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và tạo thêm sự ổn định cho thế giới; liệu chúng ta có thể đáp ứng được sự thịnh vượng của hai dân tộc và tương lai, vận mệnh của nhân loại, và cùng nhau tạo ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương? Có thể nói, đây là những câu hỏi của lịch sử, câu hỏi của thế giới và câu hỏi của các quốc gia. Đây cũng là những câu trả lời của thời đại mà tôi và các vị, với tư cách là lãnh đạo của các cường quốc, cần cùng nhau đưa ra”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai nước hợp tác cùng nhau.

“Tôi luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho bên kia. Quan hệ Trung - Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Khi hai bên hợp tác, cả hai đều có lợi; khi hai bên đối đầu, cả hai đều chịu thiệt. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau đạt được thành công, cùng nhau thịnh vượng và tạo ra con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới cùng chung sống hòa bình”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Phái đoàn Mỹ - Trung Quốc hội đàm ngày 14/5 (Ảnh: Reuters).

"Quan hệ tốt đẹp hơn bao giờ hết"

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai bên, đồng thời nói rằng ông “rất kính trọng” Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc, ca ngợi ông là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Ông Trump nói thêm rằng phái đoàn Mỹ mong muốn thảo luận về thương mại song phương, và đó là một “vinh dự” khi được có mặt tại đây.

Tổng thống Trump cho biết nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu mà ông đưa đến Trung Quốc, bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đến đây để “bày tỏ sự kính trọng” và xây dựng hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.

“Chúng tôi có những cá nhân tuyệt vời và tất cả họ đều sát cánh cùng tôi”, ông Trump nói trong bài phát biểu khai mạc.

“Chúng tôi đã mời 30 người đứng đầu thế giới. Tất cả họ đều đồng ý, và tôi không muốn mời người đứng thứ hai hay thứ ba trong doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự kính trọng đối với các bạn và Trung Quốc, họ mong muốn được giao thương và kinh doanh, và điều đó sẽ hoàn toàn có đi có lại từ phía chúng tôi”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Thể hiện sự lạc quan khi bắt đầu hội đàm, Tổng thống Trump nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng: “Thật vinh dự khi có mặt ở đây cùng ông. Thật vinh dự được làm bạn với ông, và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Ông Trump cũng nói rằng một số người “không thích” khi ông gọi ông Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, nhưng điều đó sẽ không ngăn ông nói như vậy.

“Tôi nói điều đó với tất cả mọi người. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói, bởi vì đó là sự thật”, ông Trump nhấn mạnh.

Sau nghi lễ đón tiếp long trọng, ông Trump nói rằng ông “đặc biệt ấn tượng với những em nhỏ” chào đón ông nhiệt tình bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân.

“Chúng rất vui vẻ. Chúng rất đáng yêu. Những đứa trẻ đó thật tuyệt vời, và chúng đại diện cho rất nhiều điều”, ông Trump nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tham dự

Một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đi cùng Tổng thống Trump đã được nhìn thấy rời khỏi cổng chính của Đại lễ đường Nhân dân khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh. Họ mô tả các cuộc gặp vào buổi sáng nay diễn ra tích cực và hiệu quả.

Khi được các phóng viên hỏi về diễn biến cuộc gặp, Elon Musk - tỷ phú sáng lập Tesla và SpaceX - nói “tuyệt vời”. Khi được hỏi về những gì đã đạt được, ông nói: “Nhiều điều tốt đẹp”.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, cũng giơ ngón tay cái lên, ngụ ý tốt đẹp.

“Các cuộc họp diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch Tập Cận bình và Tổng thống Trump thật tuyệt vời”, Jensen Huang, người đứng đầu tập đoàn công nghệ Nvidia, cho biết thêm.

Tổng thống Trump đã đưa nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, tỷ phú, lãnh đạo ngân hàng và quỹ đầu tư đi cùng phái đoàn tới Trung Quốc. Điều này cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể tập trung vào hợp tác kinh tế thương mại trong chuyến thăm Trung Quốc lần này.