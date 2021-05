Ông Trump tung nền tảng truyền thông mới sau khi bị mạng xã hội "cấm cửa"

Dân trí Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt một nền tảng truyền thông mới để tương tác với người ủng hộ sau khi ông bị các mạng xã hội lớn đồng loạt đình chỉ tài khoản vô thời hạn.

Nền tảng truyền thông mới của ông Trump (Ảnh: Donaldjtrump.com).

Theo Sputnik, ông Trump ngày 4/5 đã giới thiệu về nền tảng mới mang tên: "Từ bàn làm việc của Donald J.Trump" ("From the Desk of Donald J. Trump") thông qua đoạn video mô tả rằng đây là nơi có thể "lên tiếng một cách tự do và an toàn".

Trang web mới cho phép cựu Tổng thống Mỹ đăng tải các thông điệp, hình ảnh, video. Người ủng hộ ông Trump có thể chia sẻ các nội dung từ trang web này lên các mạng xã hội như Facebook và Twitter, nhưng không thể bình luận hoặc tương tác với các thông điệp của ông Trump trên nền tảng mới.

Fox News mô tả nền tảng này là "hình thức giao tiếp từ một phía, cho phép ông Trump truyền thông điệp tới người hâm mộ".

Trên trang web, các phát ngôn cũ của ông Trump từ ngày 24/3 đã được đăng tải.

Trước đó, các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat và Twitch đã cấm tài khoản của ông Trump sau vụ bạo động gây chết người ngày 6/1 ở nhà quốc hội Mỹ. Ông Trump bị cáo buộc đã kích động đám đông gây nên vụ việc này và các mạng xã hội đã đình chỉ ông vì lo ngại những rủi ro liên quan tới bạo lực. Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc.

Nền tảng mới của ông Trump được tung ra chỉ 1 ngày trước khi Hội đồng Giám sát của Facebook công bố quyết định về việc liệu có đình chỉ vô thời hạn tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ trên Facebook và Instagram hay không.

Trước đó, ông Trump và người ủng hộ đã cáo buộc các công ty công nghệ lớn có hành vi "trấn áp tự do ngôn luận" khi cấm tài khoản của ông.

Đức Hoàng

Theo Sputnik