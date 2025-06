Ông Trump lên tiếng về khả năng Mỹ can dự xung đột Israel - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang không can dự vào cuộc xung đột này. Có khả năng chúng tôi có thể can dự. Nhưng chúng tôi không can dự vào thời điểm này", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin ABC News hôm 15/6.

Khi được hỏi liệu có thời hạn chót để Iran ngồi vào bàn đàm phán hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không".

"Không, không có hạn chót, nhưng họ đang đàm phán. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang đàm phán. Họ vẫn tiếp tục đàm phán", ông Trump nói thêm.

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến ​​diễn ra tại Oman vào ngày 15/6, đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết Iran "muốn đàm phán và họ sẽ đàm phán", đồng thời nói thêm rằng tình hình leo thang gần đây "buộc một thỏa thuận phải diễn ra nhanh hơn".

Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột, lưu ý rằng Tổng thống Putin đã liên lạc với ông.

“Ông ấy đã sẵn sàng. Ông ấy đã gọi cho tôi về vấn đề này. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về vấn đề này”, Tổng thống Trump xác nhận.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Iran, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc tình hình tiếp tục leo thang. Điện Kremlin cũng nhắc lại thiện chí của Nga trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Moscow trước đây đã đề xuất các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện cho "các thỏa thuận có thể chấp nhận được lẫn nhau" trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trước khi tình hình leo thang như hiện tại.

"Lập trường nguyên tắc và cam kết của Nga trong việc giải quyết vấn đề này vẫn không thay đổi. Như Tổng thống Putin đã nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hành động phù hợp", ông Ushakov tuyên bố.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/6, Tổng thống Trump cho biết “Israel và Iran nên đạt được một thỏa thuận, và sẽ đạt được thỏa thuận”, như cách ông đã làm với Ấn Độ và Pakistan.

Tổng thống Trump nhắc lại vai trò trung gian của ông nhằm giải quyết các căng thẳng địa chính trị. Ông viện dẫn các ví dụ về lịch sử thù địch giữa Serbia và Kosovo, cũng như giữa Ai Cập và Ethiopia, những điểm nóng từng bùng phát trong nhiệm kỳ của ông, để nhấn mạnh khả năng giải quyết xung đột của mình.

“Tương tự, chúng ta sẽ có hòa bình, sớm thôi, giữa Israel và Iran. Nhiều cuộc gọi và cuộc họp đang diễn ra lúc này”, ông Trump cho biết, song không nêu rõ về các cuộc họp hoặc bằng chứng về tiến trình hướng tới hòa bình.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran đang trong vòng xoáy xung đột quân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên, với các cuộc không kích và tên lửa qua lại trực tiếp giữa hai quốc gia, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khu vực toàn diện.