Ông Trump cảnh báo mạng xã hội trả giá vì bị "cấm cửa" vô thời hạn

Dân trí Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các mạng xã hội và cảnh báo các công ty này phải trả giá vì quyết định tiếp tục "cấm cửa" ông.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 chỉ trích Facebook, Twitter và Google vì tiếp tục cấm ông sử dụng nền tảng mạng xã hội của họ. Ông Trump gọi hành động này của Facebook, Twitter và Google là "đáng hổ thẹn" và gọi họ là 3 công ty truyền thông xã hội "tham nhũng", cảnh báo họ phải "trả giá chính trị" cho những việc đã làm.

"Họ đã tước mất quyền tự do ngôn luận của tổng thống Mỹ vì lo sợ sự thật, nhưng sự thật vẫn sẽ được đưa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết... Những công ty truyền thông xã hội tham nhũng này sẽ không được phép phá hủy quy trình bầu cử của chúng ta một lần nào nữa", ông Trump nói.

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Hội đồng giám sát Facebook quyết định tiếp tục khóa vô thời hạn tài khoản mạng xã hội của ông Trump. Tuy nhiên, hội đồng này yêu cầu Facebook phải xem xét lại lệnh cấm trong vòng 6 tháng.

Hôm 6/1, Facebook đã chặn vô thời hạn quyền truy cập của ông Trump vào tài khoản Facebook và Instagram do lo ngại bất ổn và bạo lực tiếp tục xảy ra sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol của những người ủng hộ ông.

Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, nhiều nền tảng xã hội, trong đó có Twitter, Google, đã khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump do lo ngại những bình luận "kích động bạo lực".

Mạng xã hội vốn là công cụ truyền tải thông điệp hữu hiệu của ông Trump. Sau khi bị các mạng xã hội lớn "cấm cửa", hôm 4/5, ông Trump đã ra mắt nền tảng mới có tên "Từ bàn làm việc của Donald J.Trump" ("From the Desk of Donald J. Trump"). Nền tảng này cho phép cựu chủ nhân Nhà Trắng đăng tải các thông điệp, hình ảnh, video. Người ủng hộ ông Trump có thể chia sẻ các nội dung từ trang web này lên các mạng xã hội như Facebook và Twitter, nhưng không thể bình luận hoặc tương tác với các thông điệp của ông Trump trên nền tảng mới.

Minh Phương

Theo Sputnik