Facebook tiếp tục "cấm cửa" ông Trump

Dân trí Ủy ban giám sát Facebook tuyên bố giữ nguyên quyết định đóng tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Ủy ban giám sát Facebook hôm nay 5/5 tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump đã "tạo ra một môi trường có thể dẫn đến nguy cơ bạo lực nghiêm trọng" với những bình luận của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

"Với mức độ nghiêm trọng của các vi phạm và nguy cơ bạo lực đang diễn ra, Facebook có lý khi đình chỉ tài khoản của ông Trump vào ngày 6/1 và kéo dài thời gian đình chỉ đó vào ngày 7/1", ủy ban giám sát cho biết.

Tuy nhiên, ủy ban nói thêm rằng "việc Facebook áp đặt hình phạt đình chỉ vô thời hạn và không theo tiêu chuẩn" đối với tài khoản của ông Trump là "không phù hợp". Ủy ban kêu gọi Facebook "xem xét lại vấn đề này để xác định và đưa ra phản ứng phù hợp" trong vòng sáu tháng.

"Facebook không được phép cấm người dùng sử dụng nền tảng này vô thời hạn, và không có quy định về việc khi nào tài khoản này sẽ được khôi phục hoặc có được phép khôi phục hay không", ủy ban giám sát cho biết thêm.

Ủy ban giám sát Facebook được thành lập vào năm ngoái để xem xét những quyết định khó khăn của Facebook. Ủy ban hoạt động theo cơ chế độc lập nhưng được Facebook hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

Các thành viên của ủy ban đến từ nhiều quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quyết định của ủy ban có tính ràng buộc và không thể bị Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg hay bất kỳ lãnh đạo nào khác của Facebook phủ quyết.

Các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat và Twitch đã đồng loạt cấm tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Twitter đã cấm vô thời hạn tài khoản của ông Trump từ tháng 2.

Ông Trump bị cáo buộc kích động đám đông bạo loạn sau khi ông thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ Joe Biden. Các mạng xã hội đã đình chỉ tài khoản của ông vì lo ngại những rủi ro liên quan tới bạo lực. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời chỉ trích các công ty công nghệ lớn có hành vi "trấn áp tự do ngôn luận" khi cấm tài khoản của ông.

Mạng xã hội vốn được xem là công cụ đắc lực của ông Trump, là nơi để ông bày tỏ các quan điểm của mình từ khi còn đương nhiệm, đồng thời là "loa phóng thanh" giúp ông gửi thông điệp tới những người ủng hộ. Nhiều người đồn đoán rằng, ông Trump có thể sẽ lập một mạng xã hội riêng sau khi bị "tẩy chay".

Ngày 4/5, ông Trump đã giới thiệu nền tảng liên lạc mới mang tên: "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump" ("From the Desk of Donald J. Trump") trên website riêng. Ông mô tả đây là nơi có thể "lên tiếng một cách tự do và an toàn".

Trang web mới cho phép cựu Tổng thống Mỹ đăng tải các thông điệp, hình ảnh, video. Người ủng hộ ông Trump có thể chia sẻ các nội dung từ trang web này lên các mạng xã hội như Facebook và Twitter, nhưng không thể bình luận hoặc tương tác với các thông điệp của ông trên nền tảng mới.

Thành Đạt

Theo AFP