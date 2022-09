Ông Trump cảnh báo hậu quả vụ rò rỉ đường ống khí từ Nga sang châu Âu

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

"Có lẽ một sự kiện quan trọng hơn nhiều trong dài hạn là việc đường ống Nord Stream 1 và 2 từ Nga (đến châu Âu) bị phá hoại. Điều này có thể dẫn đến leo thang lớn hoặc chiến tranh", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/9.

Trước đó, Thụy Điển xác nhận một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 gần đảo Bornholm của nước này, Đan Mạch cũng xác nhận một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2 ở phía đông nam hòn đảo và một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 ở phía đông bắc Đan Mạch. Lực lượng tuần duyên Thụy Điển hôm nay thông báo phát hiện thêm một điểm rò rỉ nữa ở đường ống Nord Stream 2.

Cơ quan tình báo Thụy Điển cho biết, họ đang mở cuộc điều tra xung quanh sự cố tại các đường ống Nord Stream và nghi ngờ đây là hệ quả của một vụ phá hoại.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, không loại trừ khả năng các đường ống đã bị gài thuốc nổ và kích hoạt từ xa. Một nguồn tin giấu tên nói với Sky News rằng, thủ phạm có thể đã dùng thuyền hoặc máy bay không người lái để cài thủy lôi vào 2 đường ống dưới biển Baltic từ nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm trước khi thực hiện vụ tấn công.

Giới tình báo phương Tây nói rằng, tuần trước, các tàu ngầm của Nga xuất hiện gần nơi xảy ra sự cố rò rỉ, nhưng chưa thể xác định liệu Moscow có liên quan hay không. Trong khi đó, Nga đặt ra nghi vấn Washington có liên quan với lý do đường ống Nord Stream rò rỉ trong khu vực do tình báo Mỹ kiểm soát. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn vào ngày 30/9 để thảo luận về sự cố rò rỉ tại 2 đường ống khí đốt Nord Stream.