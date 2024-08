Ông Putin nổi giận, Ukraine sẵn sàng cho đòn trả đũa mạnh của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Nga sẽ cảm thấy cần phải đưa ra một phản ứng rất cứng rắn, một điều gì đó to lớn, để cho thế giới thấy họ có quyền lực toàn năng và những việc như cuộc đột kích Kursk sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt", một nguồn tin quốc phòng cấp cao giấu tên của Ukraine nói với The Times of London cuối tuần qua.

Các câu hỏi đang xoay quanh việc Moscow có khả năng phản ứng như thế nào. Theo một số nhà phân tích, Nga có thể sẽ nối lại các cuộc tập kích quy mô lớn ở Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev.

Nguồn tin cấp cao Ukraine nói với The Times of London rằng sự trả đũa này "sẽ không chỉ là 4 tên lửa", thay vào đó, Nga có thể bắn "hàng trăm" tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như phóng máy bay không người lái Shahed vào các mục tiêu ở Ukraine.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép, máy bay không người lái từ vùng Sumy ở đông bắc nước này đã đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Đây có thể coi là cuộc đột kích xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra từ tháng 2/2022.

Hôm 12/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã cố gắng đột phá xung quanh Kauchuk, một ngôi làng nằm ở phía đông Obshchii Kolodez, nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Alexei Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk, cùng ngày báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine đã tiến sâu 12km vào lãnh thổ Nga, giành quyền kiểm soát 28 khu định cư, khoảng 2.000 cư dân mất tích ở những ngôi làng này. Ngoài ra, theo ông Smirnov, khoảng 121.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới Kursk.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Belgorod lân cận Vyacheslav Gladkov hôm qua cho hay, chính quyền khu vực đã bắt đầu sơ tán cư dân gần biên giới.

Tổng thống Putin tuần trước chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là "khiêu khích nghiêm trọng". Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố, Nga sẽ có "phản ứng thích đáng" đối với cuộc đột kích của Ukraine.

"Họ sẽ nhận được phản ứng thích đáng và tất cả mục tiêu trước mắt của chúng ta chắc chắn sẽ đạt được", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine đang tìm cách đe dọa Nga, làm suy yếu sự ổn định. Theo ông, với sự hỗ trợ của phương Tây, Kiev đang bằng mọi cách cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán tiềm năng.

Chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố sẽ không có bất cứ cuộc hòa đàm nào với Ukraine khi Kiev tiếp tục tấn công dân thường và đe dọa các nhà máy hạt nhân.

Theo ông Putin, những hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy lý do tại sao Kiev từ chối xem xét lại các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung lập đưa ra.

Tổng thống Putin nhận định, một trong những mục tiêu chính của Kiev ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi Donbass, nơi lực lượng Nga đang dần chiếm được vị trí trong những tháng gần đây. "Nhưng kết quả thế nào? Tốc độ của các hoạt động tấn công… không những không hề chậm lại mà trái lại còn tăng gấp rưỡi ", ông nhấn mạnh.

Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi hôm qua cho biết, Kiev đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ ở vùng Kursk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý thêm, Ukraine đã lên kế hoạch nhân đạo cho khu vực Kursk. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhà ngoại giao đã được lệnh đưa ra danh sách "những hành động cần thiết" để đảm bảo các đồng minh phương Tây của Kiev cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga.