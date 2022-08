Ông Medvedev bất ngờ đến Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev gặp gỡ lãnh đạo ly khai miền Đông Ukraine ngày 11/8 (Ảnh: Pravda).

"Hôm 11/8, tôi đã đến Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, gặp gỡ lãnh đạo Lugansk Leonid Pasichnyk và lãnh đạo Donetsk Denys Pushylin", Pravda dẫn thông tin trên tài khoản Telegram của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev.

Ông Medvedev cho biết, thay mặt Tổng thống Putin, ông cùng với một số quan chức cấp cao của Nga, trong đó có Tổng công tố Igor Krasnov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Xây dựng Irek Faizullin, Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Aleksandr Bortnik, đã có cuộc họp với lãnh đạo ly khai Ukraine về các vấn đề an ninh tại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Ông Medvedev nhấn mạnh, cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh đến việc "hài hòa luật pháp ở Lugansk và Donetsk với luật pháp Liên bang Nga".

Lực lượng ly khai thân Nga đã giành quyền kiểm soát một phần tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine từ năm 2014. Kể từ đó đến nay, các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe ly khai vẫn dai dẳng. Lãnh đạo hai vùng ly khai này nhiều lần cho biết, họ có kế hoạch trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Nga công nhận độc lập của Lugansk và Donetsk hồi tháng 2 năm nay, chỉ vài ngày trước khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Moscow cho biết, chiến dịch được tiến hành theo đề nghị của lãnh đạo ly khai miền Đông Ukraine sau khi có những lo ngại rằng quân đội Ukraine chuẩn bị tổng tấn công nhằm giành lại Lugansk, Donetsk bằng vũ trang.