Ông bố Trung Quốc chi 870.000 USD xây trường mẫu giáo riêng cho con trai

Người đàn ông Trung Quốc chi 870.000 USD xây trường tư cho con (Ảnh: SCMP).

Theo South China Morning Post (SCMP), người đàn ông họ Li ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã chi tiền xây trường mẫu giáo cho con. Ngôi trường hoàn thành sau 7 tháng thi công, với kinh phí 6 triệu tệ (khoảng 870.000 USD).

"Tôi rất vui vì xây được ngôi trường do chính mình làm chủ, đây cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi muốn tạo một môi trường rèn luyện an tâm cho con trai", ông Li chia sẻ về lý do xây trường tư thục.

Ngôi trường sẽ do chính anh quản lý, thuê giáo viên và chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn cho con trai và các bạn.

Trường có những bức tường rèm di động, cửa sổ cực lớn, phòng đặc biệt dành cho các lớp học khiêu vũ, nhà vệ sinh đầy màu sắc, thư viện, vườn và cây ăn quả. Ngoài ra, trường còn có phòng vẽ tranh, phòng xem phim, bể bơi, sân tập thể dục, phòng trò chơi, cầu trượt, có sân chơi ngoài trời.

Học phí một kỳ ở ngôi trường này là gần 4.000 tệ (khoảng 577 USD), chưa bao gồm chi phí ăn uống, sinh hoạt.

Ngôi trường dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6 tới.

Câu chuyện của ông Li đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ sự chịu chi của ông bố cũng như tình yêu của mà người đàn ông này dành cho con. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, hành động của Li là thái quá bởi nếu luôn lo lắng thì liệu phụ huynh có đủ tiền để xây trường từ mầm non cho đến đại học cho con hay không.