Ông Biden: Kết nạp Ukraine vào NATO lúc này sẽ châm ngòi Thế chiến 3

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

"Không nước nào có thể gia nhập NATO khi chiến tranh đang diễn ra, vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bước vào cuộc chiến, chúng ta sẽ tham gia Chiến tranh thế giới thứ ba", Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto hôm 13/7.

Thủ đô của Phần Lan là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Biden trong tuần này. Trong chuyến công du, ông Biden cũng đến Vilnius, Lithuania và London, Anh. Tại Vilnius, Tổng thống Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng cảnh báo, việc cho phép Ukraine gia nhập NATO ở thời điểm hiện tại sẽ đẩy khối quân sự do Mỹ đứng đầu "vào một cuộc chiến với Nga".

Ông Sullivan nói rằng "con đường cải cách cho Ukraine" để trở thành thành viên NATO sẽ được vạch ra, nhưng ông "không thể đặt thời gian biểu cho việc đó".

"Hôm nay, chúng tôi sẽ không xác định cuộc chiến (giữa Nga và Ukraine kết thúc) như thế nào, chúng tôi sẽ không đưa ra định nghĩa cho điều đó", ông Sullivan tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào cuối tuần trước, Tổng thống Biden cũng nói rằng, hiện còn "quá sớm" để nói về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, đồng thời cho biết Kiev cần tiến hành nhiều cải cách hơn và đạt được "dân chủ hóa" trước khi có thể trở thành một phần của khối.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hôm 13/7 cảnh báo, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với liên minh này và các thành viên NATO hoàn toàn nhận thức được điều đó.

"Sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó nghĩ rằng Ukraine sẽ được mời tham gia liên minh và đưa ra một lộ trình rõ ràng. Không nhiều người chú ý đến thực tế rằng tất cả bộ trưởng đều nói Ukraine sẽ chỉ được nhận vào NATO sau khi đáp ứng một số yêu cầu", Thứ trưởng Grushko nêu rõ.

"Không ai làm rõ những yêu cầu này là gì, nhưng chúng tôi biết rằng yêu cầu đầu tiên, (được quy định trong) tài liệu chính thức của NATO nói rằng, bất kỳ hình thức mở rộng nào cũng phải tăng cường an ninh cho liên minh. Rõ ràng, việc Ukraine gia nhập (NATO) sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho an ninh châu Âu, an ninh Ukraine và cả liên minh", nhà ngoại giao Nga tiếp tục.

Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày trong tuần này, các lãnh đạo NATO nhất trí đưa ra tuyên bố rằng, tương lai của Ukraine là ở NATO nhưng chỉ khi các nước thành viên đều chấp nhận và các điều kiện cho phép.

Liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt đã bỏ yêu cầu Ukraine phải hoàn thành Kế hoạch hành động trở thành thành viên (MAP), giúp loại bỏ rào cản đối với Kiev trên con đường gia nhập liên minh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Ukraine đang tiến gần NATO hơn bao giờ hết. Ông cũng nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của các đồng minh là trang bị đầy đủ vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin Ukraine đủ điều kiện để gia nhập NATO vào hội nghị tiếp theo của liên minh vào giữa năm sau sau khi Kiev kết thúc cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ, kể cả một ngôi làng hẻo lánh, để đổi lấy tư cách thành viên trong NATO.