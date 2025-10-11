Nổ lớn tại nhà máy quân sự Mỹ, 19 người nghi thiệt mạng

Mảnh vỡ vương vãi sau vụ nổ tại nhà máy của Accurate Energetic Systems, bang Tennessee ngày 10/10 (Ảnh: WTVF).

Theo ông Chris Davis, cảnh sát trưởng hạt Humphreys, bang Tennessee, Mỹ, vụ nổ xảy ra lúc 7h45 ngày 10/10 theo giờ địa phương, tại công ty Accurate Energetic Systems, nằm cách thành phố Nashville khoảng 80km về phía tây.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Davis cho biết, hiện ít nhất 19 người mất tích và rất có thể đã thiệt mạng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để xác định con số chính xác, bởi khả năng vẫn còn người sống sót chưa được tìm thấy.

Khi được đề nghị mô tả về hiện trạng tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Không còn gì để mô tả cả. Nó đã biến mất”.

Hình ảnh tại nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ sau vụ nổ (Ảnh: Google Maps).

Hình ảnh tại nhà máy thuốc nổ quân sự Mỹ sau vụ nổ (Ảnh: WTVF).

Hình ảnh trên không được công bố cho thấy chỉ còn lại phần nền của một tòa nhà, xung quanh là bãi đỗ xe ngổn ngang tro tàn và mảnh vỡ của những chiếc xe bị hư hại.

Hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) cùng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Chất nổ (ATF) đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Các nỗ lực liên lạc với công ty Accurate Energetic Systems hiện chưa thành công.

Theo trang web của công ty, Accurate Energetic Systems chuyên phát triển, sản xuất và lưu trữ thuốc nổ phục vụ quân đội, ngành hàng không vũ trụ và công nghiệp phá dỡ dân dụng. Trụ sở chính của công ty tại Bucksnort, Tennessee, có diện tích khoảng 520 hecta, bao gồm 8 tòa nhà sản xuất và một phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng.

Thị trưởng hạt Hickman, ông Jim Bates, cho biết nhà máy chưa từng có tiền sử vi phạm an toàn nghiêm trọng, dù từng xảy ra một vụ nổ nhỏ vào năm 2014, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn và thu thập bằng chứng vẫn đang được tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định.