Những "yếu tố X" có thể tác động cuộc tái đấu Biden - Trump

Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã giành đủ số đại biểu trong vòng sơ bộ để có thể trở thành đại diện hai đảng của họ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Dù cả ông Biden và ông Trump vẫn chưa chính thức được chọn là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa cho đến ngày bỏ phiếu tại các đại hội toàn quốc của hai đảng này vào mùa hè tới, nhưng mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc tái đấu được xem là đầy "duyên nợ" này.

Và theo các chuyên gia, có một số yếu tố X mang tầm ảnh hưởng then chốt trong việc xác định ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Cử tri không phải da trắng

Đảng Dân chủ hiện đã mất chỗ đứng trước cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha, đặc biệt là nam giới. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump nhận được sự ủng hộ của người da màu nhiều gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần so với con số ông nhận được vào năm 2016.

Nếu điều đó thực sự xảy ra, cùng với sự thay đổi rõ ràng về phía cánh hữu của người gốc Tây Ban Nha trong các cuộc bầu cử gần đây, nó sẽ gây cản trở đáng kể con đường tiếp tục ở lại Nhà Trắng của ông Biden.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là liệu cử tri da màu hay gốc Tây Ban Nha có ủng hộ ông Trump hay không mà là liệu họ có ý định bỏ phiếu hay không. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ngay trong đảng Dân chủ có thể là "kẻ thù" tồi tệ nhất của Tổng thống Biden.

Ký ức của người Mỹ

Liên tục trong những tuần gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump cao hơn bao giờ hết.

Việc hình ảnh các cựu tổng thống được cải thiện là điều bình thường khi họ mãn nhiệm. Nhưng đó thường là do ký ức mờ dần và mọi người lãng quên những gì họ không thích. Nhưng với ông Trump thì khác.

Và giờ đây, các đảng viên Dân chủ dường như muốn làm mọi thứ trong khả năng để nhắc nhở người Mỹ lý do tại sao họ không thích ông Trump ngay từ đầu, với sự hỗ trợ tiềm tàng từ các vụ kiện nhắm vào vị cựu Tổng thống của đảng Cộng hòa này.

Tuổi tác

Nhà Trắng và đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden cho rằng, vấn đề tuổi tác chỉ là màn dàn dựng của truyền thông, nhưng thực sự đây là điều mà cử tri đã rất quan tâm từ lâu.

Hồi năm 2020, có tới 1/4 cử tri của Tổng thống Biden nói rằng ông đã quá lớn tuổi để có thể nắm quyền hiệu quả và 19% nói rằng điều đó có nghĩa là ông "không đủ khả năng đảm đương công việc tổng thống".

Vấn đề nhập cư

Những lo ngại về nhập cư đã trở thành vấn đề hàng đầu trong chiến dịch bầu cử năm nay. Đây rõ ràng cũng là trách nhiệm chính sách lớn nhất của Tổng thống Biden.

Nhưng ông Biden đang đối mặt quá nhiều thách thức khi đảng Cộng hòa hồi tháng trước đã bác bỏ một thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng chính phủ Mỹ đưa ra, vốn có thể giúp củng cố đáng kể biên giới.

Trong khi các cuộc thăm dò sớm cho thấy người Mỹ không thực sự cần thông qua một thỏa thuận như vậy, cuộc thăm dò của báo Wall Street Journal vào tuần trước cho thấy, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ nó là 34-59%.

Người Mỹ vẫn phản đối mạnh mẽ Tổng thống Biden về vấn đề nhập cư, với tỷ lệ khoảng 70%. Và các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri vẫn có nhiều khả năng đổ lỗi rằng, thực tế tình hình biên giới hỗn loạn là do chính phủ ông Biden đảo ngược các lệnh điều hành nhập cư có từ thời ông Trump hơn là do việc đảng Cộng hòa bác bỏ thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng.

Nhưng đó thực sự là một tỷ lệ khá gần. Do người Mỹ cực kỳ ủng hộ đảng Cộng hòa trong vấn đề này, ông Biden có thể hình dung được rằng lợi thế đó sẽ bị mất đi nếu ông nỗ lực thúc đẩy vấn đề này trong thời gian tới.