Nhóm người Trung Quốc trèo rào trốn xét nghiệm Covid-19

Dân trí Đoạn video mới được công bố đã ghi lại cảnh nhiều người dân tìm cách rời khỏi khu vực phong tỏa để trốn xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm khi người dân xếp hàng trong lúc tuyết rơi ở Hắc Long Giang, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8/11 ghi nhận thêm 65 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, trong bối cảnh một số tỉnh đã đạt được tiến triển trong việc kiểm soát các ổ dịch.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đợt bùng phát dịch mới nhất đã lan đến 44 thành phố ở 20 tỉnh, tập trung nhiều nhất ở các khu vực phía bắc Hắc Long Giang, Nội Mông và Cam Túc. 4 trong số các tỉnh này đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng trong một tuần.

Từ ngày 17/10-5/11, khi đợt dịch mới bùng phát, Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 918 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây cũng là đợt dịch lây lan rộng nhất tại Trung Quốc kể từ sau đợt dịch ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Trong khi các nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang siết chặt các biện pháp chống dịch theo chiến lược "Zero Covid" (Không Covid), một đoạn video được quay tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cho thấy nhiều người đã vượt qua hàng rào để trốn xét nghiệm Covid-19.

Theo một bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh, Trung tâm Toàn cầu ở Thành Đô đã bị phong tỏa để tiến hành xét nghiệm bắt buộc, sau khi một người nghi mắc Covid-19 được phát hiện từng đến thăm trung tâm này.

Tuy nhiên, ít nhất 12 người đã vượt qua hàng rào và đi bộ xuyên qua các bụi cây để né xét nghiệm và tránh nguy cơ bị áp đặt các biện pháp hạn chế thêm.

Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra vụ việc. "Chúng tôi vẫn đang xác minh và chưa bắt giữ ai", một cảnh sát cho biết.

Vào tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc đã đưa ra các quy định để trừng phạt những người vi phạm các biện pháp ngăn chặn Covid-19 hoặc phát tán thông tin sai lệch về đại dịch, với mức án cao nhất lên tới 7 năm tù.

Chính quyền Hà Nam, một trong những tỉnh đông dân nhất của Trung Quốc, đã đặt mục tiêu "ngăn chặn và xóa sổ" sự bùng phát của dịch Covid-19 trong vòng một tuần. Cuối tuần trước, Hà Nam ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao nhất trong ngày.

Để ngăn chặn sự lây nhiễm, lãnh đạo Hà Nam cho biết tỉnh này sẽ cải thiện khả năng truy vết tiếp xúc và tăng cường giám sát những người tiếp xúc gần và làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Lệnh phong tỏa sẽ được mở rộng bất kể khi nào cần thiết.

Các biện pháp chống dịch của Hà Nam tiếp nối cam kết của cơ quan y tế Trung Quốc đối với chiến lược không khoan nhượng với dịch bệnh. Giới chức Trung Quốc nói rằng chiến lược này phù hợp với điều kiện của Trung Quốc và dựa trên cơ sở khoa học.

Trong khi nhiều nước trên thế giới đã chuyển dần sang chung sống an toàn với đại dịch, Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược Zero Covid dù số ca nhiễm mỗi ngày thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước khác trên thế giới.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia đông dân cuối cùng còn theo đuổi chiến lược đối phó không khoan nhượng với đại dịch. Trung Quốc đặt mục tiêu kiểm soát đại dịch trước khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2022.

Thành Đạt

Theo SCMP