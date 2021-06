Nhờ tiêm chủng, Mỹ thẳng tiến tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn vào ngày 4/7

Dân trí Tín hiệu lạc quan mới nhất từ Mỹ là 2 bang California và New York ngày 15/6 đã bắn pháo hoa ăn mừng sau khi hầu hết các hạn chế liên quan tới dịch bệnh Covid-19 được dỡ bỏ.

Pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố New York tối ngày 15/6 sau khi hầu hết các hạn chế liên quan Covid-19 được dỡ bỏ (Ảnh: NYP).

Theo ABC News, hiện đã có 64,6% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, nhờ đó hầu hết các bang có thể dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới dịch bệnh Covid-19.

California và New York, hai bang vốn từng là tâm dịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, là những bang mới nhất đã tuyên bố dỡ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan Covid-19 sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành với ít nhất một liều vắc xin Covid-19.

Tại California, bang đông dân nhất và là bang đầu tiên thực hiện lệnh ở nhà do dịch bệnh, sau khi có quyết định dỡ bỏ lệnh này từ ngày 15/6, các địa điểm công cộng, nhà hàng và quán bar hiện có thể hoạt động 100% công suất, kể cả ở trong nhà và ngoài trời.

Những người đã tiêm vắc xin đủ cũng không còn phải đeo khẩu trang nơi công cộng, ngoại trừ các cơ sở chăm sóc sức khỏe, các trường học K-12 (từ mầm non đến lớp 12), phương tiện công cộng và các văn phòng làm việc.

"California đã mở cửa trở lại. California đã lật ngược tình thế. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng", Thống đốc Gavin Newsom phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 15/6. Đại bác bắn vang rền và pháo hoa được bắn lên chúc mừng sự kiện này.

Trong bài phát biểu, Thống đốc Newsom đã nói về những bước ngoặt chống dịch của bang như giảm lây nhiễm và tăng tỷ lệ tiêm vắc xin. "Chúng ta ghi nhận tỷ lệ ca nhiễm mới dưới 1% trong hơn 6 tuần, và hơn 70% người trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều vắc xin".

Ngày 15/6, California cũng trao giải xổ số với mức cao nhất lên đến 1,5 triệu USD cho 10 người may mắn thắng cuộc, một phần trong chương trình khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin của bang này. Thống đốc Newsom không tiết lộ tên những người chiến thắng nhưng cho biết thông tin về quận cư trú của họ.

New York bắn pháo hoa ăn mừng "chiến thắng Covid-19"

Trong khi đó, tại New York, các quy định hạn chế liên quan đến Covid-19 cũng đã được dỡ bỏ vào hôm 15/6. Các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng khẩu trang trong trường học, phương tiện công cộng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe vẫn có hiệu lực.

Trong cuộc họp báo, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết: "Chúng tôi đã đạt mục tiêu tiêm vắc xin được 70% cho người trưởng thành, điều đó có nghĩa tiểu bang giờ đây quay lại cuộc sống thường ngày quen thuộc". Lãnh đạo bang này sau đó nhấn mạnh: "Những gì New York đã làm được thật phi thường".

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ít nhất 70% người trưởng thành ở New York đã tiêm một liều vắc xin Covid-19, đúng ngưỡng mà Thống đốc Cuomo đặt ra để dỡ bỏ hầu hết các hạn chế còn lại . New York bắn pháo hoa ăn mừng sự kiện này. Bầu trời bang New York đêm 15/6, rực sáng pháo hoa trong khi hàng chục địa điểm công cộng khác được thắp sáng màu xanh và vàng.

Tại Mỹ cho đến nay, hầu hết các bang đã dỡ bỏ tất cả hoặc hầu hết các hạn chế liên quan đến Covid-19. Hầu như chỉ còn lại các biện pháp liên quan đến việc sử dụng khẩu trang cho những cư dân chưa được tiêm vắc xin.

Nhiều bang đón tín hiệu khả quan

Trong số những bang còn lại, Washington dự kiến sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế trước ngày 30/6 trong khi Maryland và Michigan là vào ngày 1/7. Bang New Mexico sẽ chấm dứt các hạn chế trước ngày 1/7 nếu đạt tỷ lệ tiêm chủng 60%. Hiện tại, 59,5% người trưởng thành ở bang này đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, theo CDC của Mỹ. Hawaii, hiện đang ở mức 68,5% người trưởng thành đã tiêm vắc xin, cũng tuyên bố sẽ bỏ tất cả các hạn chế sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 70%.

Bang Vermont cũng đã nới lỏng các hạn chế trước thời hạn từ ngày 14/6 sau khi đạt tỷ lệ tiêm vắc xin 80%. Trước đó, bang này đã lên kế hoạch xóa bỏ tất cả các hạn chế kinh doanh, tụ tập và đi lại còn lại vào ngày 4/7 tới.

Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu đến ngày vào ngày 4/ 7 tới, 70% người Mỹ trưởng thành tiêm ít nhất một liều vắc xin, nhằm đánh dấu việc Mỹ "thoát khỏi" Covid-19 và mừng Quốc khánh. Mục tiêu này hiện đang đến rất gần khi hiện đã có 64,6% những người từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Thanh Thành

Theo ABC News