Nhiều trường học Mỹ đóng cửa trở lại do làn sóng Covid-19 mới

Dân trí Nhằm chuẩn bị đối phó làn sóng gia tăng các ca nhiễm chủng virus mới Omicron giữa lúc Delta tiếp tục hoành hành và mùa cúm bắt đầu, một số trường học ở Mỹ đã đóng cửa và quay trở lại học trực tuyến.

Trẻ em xếp hàng vào trường ở New York, Mỹ hồi tháng trước (Ảnh: NBC).

Hôm 17/12, quận Prince George ở bang Maryland là khu vực đầu tiên thông báo chuyển sang học trực tuyến do các ca nhiễm mới do làn sóng biến chủng Omicron gia tăng. Việc chuyển sang học trực tuyến sẽ bắt đầu vào ngày 20/12, 4 ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông và tiếp tục trong 2 tuần sau khi trường học trở lại vào ngày 3/1/2022.

"Đội ngũ giáo viên, quản lý và nhân viên hỗ trợ tổ chức các hoạt động dạy và học và các hoạt động khác trong điều kiện ưu tiên sức khỏe, cũng như phúc lợi của cộng đồng trường học", Monica Goldson, Giám đốc điều hành của các trường công ở quận này, cho biết trong một bức thư gửi đến cộng đồng giáo dục.

Tại thành phố New York, Cơ quan Giáo dục đã đóng cửa 859 lớp học, gấp 4 lần con số của một tháng trước, và gần 2.500 cơ sở giáo dục khác bị đóng cửa một phần do các ca nhiễm mới tăng mạnh. Theo Sở Y tế và Vệ sinh dịch tễ, trung bình thành phố ghi nhận 2.899 ca mỗi ngày, tăng so với mức trung bình hàng ngày là 1.800 ca trong 28 ngày qua.

Ở ngoại ô New York, các quan chức thông báo, trường Oswego bắt đầu chuyển sang học trực tuyến từ ngày 23/12 vì số ca Covid-19 gia tăng và tình trạng thiếu nhân sự.

Tại bang Missouri, Hội đồng trường Nam Nodaway đã bỏ phiếu quyết định hủy học phần còn lại của học kỳ mùa thu và sẽ tiếp tục vào ngày 3/1 sau kỳ nghỉ đông vì tình trạng thiếu hụt nhân sự do Covid-19 gây ra. Và Trường Công giáo St. Roch ở St. Louis cho biết bắt đầu chuyển sang các lớp học trực tuyến từ tuần này và sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ đông vì quá nhiều học sinh và giáo viên bị ốm.

Một số trường khác tại Mỹ cũng đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn làn sóng mới nhất.

Ở New Orleans, hệ thống trường học công lập trong tuần này đã bắt buộc tiêm chủng cho học sinh từ 5 tuổi trở lên. Quy định này, có hiệu lực vào ngày 1/2/2022, có nghĩa là New Orleans có thể sẽ là thành phố đầu tiên ở Mỹ yêu cầu bắt buộc tiêm ở trường học cho trẻ em. Thị trưởng New Orleans cũng ra quy định yêu cầu người dân trình thẻ xanh tiêm vaccine hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính khi đến các địa điểm công cộng trong nhà cho trẻ em từ 5 -11 tuổi. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 3/1.

Những động thái này diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố một chiến lược mới: tăng xét nghiệm Covid-19 để tăng số trẻ em đến lớp.

Chiến lược, được công bố hôm 17/12, bao gồm một phương pháp tiếp cận được gọi là "test to stay" (xét nghiệm để ở lại), trong đó thay vì cách ly bắt buộc đối với những học sinh chưa tiêm chủng được xác định là F1, các em vẫn có thể đến trường nếu có xét nghiệm âm tính ít nhất hai lần trong 7 ngày sau khi tiếp xúc.

Trường học là nơi đặc biệt dễ bị tổn thương vì chỉ 18% trẻ em từ 5-11 tuổi được tiêm ít nhất một mũi trong khi con số này ở độ tuổi từ 12-17 là 61%, theo Viện Nhi khoa Mỹ.

Nhà Trắng sắp công bố các biện pháp mới

Theo tuyên bố mới nhất từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu toàn quốc về dịch Covid-19 vào ngày 21/12, tới giữa lúc số ca nhiễm đang tăng chóng mặt và làm dấy lên những lo ngại mới về đại dịch cũng như nền kinh tế trong những tháng tới.

"Tổng thống Biden "sẽ công bố các bước mới mà chính quyền đang thực hiện để giúp các cộng đồng cần hỗ trợ", bà Jen Psaki, thư ký báo chí Nhà Trắng, viết trên Twitter hôm 18/12 "đồng thời đưa ra một cảnh báo rõ ràng về mùa đông sẽ như thế nào cho những người Mỹ kiên quyết không tiêm chủng".

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho xu hướng bùng dịch và Tổng thống sẽ trình bày chi tiết cách chúng tôi sẽ ứng phó với thách thức này. Ông sẽ nhắc nhở người Mỹ rằng họ có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh nặng bằng cách chủng ngừa và tiêm nhắc lại khi đủ điều kiện", bà Psaki viết trên Twitter.

Thông báo này được đưa ra khi các quan chức chính quyền phải đối mặt với những câu hỏi mới về cách sẽ ứng phó với những thách thức của một đại dịch kéo dài và khó lường.

