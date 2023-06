Nhật Bản kêu gọi người dân Tokyo tiết kiệm điện

Nhật Bản kêu gọi người dân và doanh nghiệp Tokyo giảm sử dụng điện trong mùa hè nóng bức (Ảnh minh họa: Reuters).

Bloomberg đưa tin, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản đã kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Tokyo sử dụng điện tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 nhằm tránh xảy ra kịch bản thiếu điện.

Theo ước tính từ chính phủ Nhật Bản, trong 2 tháng mùa hè, năng lượng dự trữ của nước này có thể giảm xuống mức thấp nghiêm trọng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời tiết nóng bức.

Mặc dù giá khí đốt tự nhiên và than đã giảm so với mức cao kỷ lục của năm ngoái, chính phủ và các công ty điện lực Nhật Bản vẫn đang cảnh báo về tình trạng khan hiếm nguồn cung trong tương lai. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng ở Nhật Bản, một trong những nước mua khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, có thể giúp giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch. Nhật Bản đã có các đợt vận động tiết kiệm điện thành công vào mùa đông và mùa hè năm ngoái.

Người dân được khuyến khích giảm dùng các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng từ máy sấy đến lò nướng bánh, nhưng nên tiếp tục sử dụng máy điều hòa không khí nếu có nguy cơ say nắng trong những tháng hè nóng bức.

Theo Kyodo News, Nhật Bản hồi mùa hè năm ngoái lần đầu kêu gọi tiết kiệm điện kể từ năm tài chính 2015 - thời điểm nhiều lò phản ứng hạt nhân trên đất nước ngừng hoạt động sau thảm họa nhà máy điện nguyên tử Fukushima năm 2011.

Hoạt động sản xuất điện của Nhật Bản vẫn gặp thách thức do phần lớn lò phản ứng hạt nhân vẫn đang ngừng hoạt động do các quy định an toàn nghiêm ngặt hơn được thực hiện sau thảm họa. Ngoài ra, việc các nhà máy nhiệt điện lâu năm bị đóng cửa gần đây khiến nước này càng dễ bị thiếu điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc thiên tai.