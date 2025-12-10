Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất trong vài ngày tới

Một đoạn đường bị sụt sau động đất ở tỉnh Aomori, Nhật Bản hôm 9/12 (Ảnh: AFP).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 9/12 cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn từ 8 độ trở lên dọc theo Rãnh Nhật Bản và Rãnh Chishima ngoài khơi Hokkaido. Khuyến cáo bao phủ khu vực từ Hokkaido đến tỉnh Chiba, và đây là lần đầu tiên cảnh báo được ban hành cho vùng này kể từ khi Nhật Bản thiết lập danh mục cảnh báo siêu động đất vào năm 2022.

JMA cho biết, trận động đất hồi đầu tuần làm gia tăng rủi ro ở khu vực Hokkaido và bờ biển Sanriku, nơi mảng Thái Bình Dương bên dưới Nhật Bản tạo thành 2 rãnh là Rãnh Nhật Bản và Rãnh Chishima từng gây ra nhiều trận động đất lớn trong quá khứ.

JMA nhắc lại rằng trận động đất mạnh 9 độ vào ngày 11/3/2011 đã xảy ra chỉ 2 ngày sau một trận động đất 7,3 độ tại Rãnh Nhật Bản ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Iwate.

Tuy xác suất xảy ra siêu động đất trong những ngày tới là thấp, giới chức trách vẫn kêu gọi người dân kiểm tra các tuyến đường sơ tán, đảm bảo đồ đạc trong nhà được cố định chắc chắn, và chuẩn bị sẵn các bộ dụng cụ khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, nước uống và nhà vệ sinh di động. Họ nhấn mạnh rằng chưa có khuyến nghị sơ tán, nhưng người dân nên cảnh giác cao độ trong suốt tuần tới.

Ông Morikubo Tsukasa, Giám đốc phụ trách quản lý thiên tai của Văn phòng Nội các, nói dữ liệu động đất toàn cầu cho thấy có khả năng (chứ không phải dự báo chắc chắn) về việc xảy ra một rung lắc mạnh hơn trận động đất 7,5 độ ở khu vực phía bắc đất nước hồi đầu tuần.

Ông kêu gọi cư dân cảnh giác, chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt và làm việc bình thường.

Người dân được khuyến nghị chuẩn bị sẵn túi khẩn cấp chứa nhu yếu phẩm đủ dùng trong vài ngày, cùng với giày và mũ bảo hộ. Họ cũng được khuyên thảo luận kế hoạch sơ tán với người thân và ngủ bằng quần áo ban ngày để có thể bỏ chạy ngay lập tức. Đồ nội thất cần được cố định vào tường hoặc sàn nhà.

Một số thành phố trong diện cảnh báo đã giải thích khuyến cáo trên trang web của họ và bắt đầu kiểm tra kho hàng cứu trợ cùng thiết bị dùng tại các trung tâm sơ tán. Tại thành phố Iwaki ở Fukushima, cư dân được kêu gọi đăng ký nhận email khẩn cấp, trong khi thị trấn Oarai ở tỉnh Ibaraki kiểm tra các thiết bị liên lạc vô tuyến.

Khuyến cáo lần này được coi là thận trọng hơn so với khuyến cáo năm ngoái. Vào mùa hè năm 2024, một cảnh báo siêu động đất được ban hành đối với nửa phía nam bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, nhưng sự mơ hồ của cảnh báo đó đã dẫn đến tình trạng mua tích trữ lương thực trong hoảng loạn, hủy bỏ sự kiện và đóng cửa doanh nghiệp.