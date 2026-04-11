Nhà Trắng công bố thiết kế "khải hoàn môn" mạ vàng ở Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo thiết kế, khải hoàn môn được trang trí bằng vàng này sẽ cao vượt cả Đài tưởng niệm Lincoln (cao 30,2m), nằm ngay bên kia sông Potomac ở đầu kia của cầu Arlington Memorial, và có thể được nhìn thấy rõ ràng từ Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia, nơi yên nghỉ cuối cùng của nhiều binh sĩ quân đội Mỹ.

“Cấu trúc này sẽ là khải hoàn môn vĩ đại nhất và đẹp nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho khu vực Washington để tất cả người dân Mỹ được tận hưởng trong nhiều thập niên tới”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng mạng xã hội ngày 10/4.

Khải hoàn môn là một trong số các dự án kiến trúc, bao gồm việc xây dựng một phòng khiêu vũ lớn tại Nhà và việc cải tạo Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy mà ông Trump đã thực hiện nhằm để lại dấu ấn tại Washington trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Các dòng chữ, trong đó có khẩu hiệu “Tự do và công lý cho tất cả mọi người”, được khắc bằng vàng ở 2 mặt đối diện. Khải hoàn môn này có nét tương đồng với Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp.

Ông Trump, người từng là một trong những nhà phát triển bất động sản nổi tiếng nhất nước Mỹ trước khi bước chân vào ngành giải trí và sau đó là chính trường, cho biết công trình này sẽ được xây dựng để đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ và bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 khỏi Anh.

Các kế hoạch đã được trình lên Ủy ban Mỹ thuật Mỹ để xem xét, đây là một cơ quan liên bang có nhiệm vụ tư vấn cho tổng thống về các vấn đề thiết kế. Ông Trump đã sa thải toàn bộ thành viên của hội đồng này vào tháng 10 năm ngoái và thay thế bằng các đồng minh của mình khi ông bắt đầu một loạt các dự án cải tạo và xây dựng khắp thủ đô của Mỹ.