Thẩm phán Mỹ yêu cầu đình chỉ dự án xây phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng

Cánh Đông Nhà Trắng (Ảnh: WP).

Thẩm phán Richard Leon tại Washington ngày 31/3 đã chấp thuận yêu cầu của một nhóm bảo tồn về việc ban hành lệnh đình chỉ tạm thời đối với dự án xây phòng khiêu vũ Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán kết luận rằng Hiệp hội Quốc gia về Bảo tồn Di tích lịch sử (National Trust for Historic Preservation) có khả năng thành công về mặt pháp lý vì “không có điều luật nào trao cho Tổng thống quyền hạn như ông ấy tuyên bố”.

“Tổng thống là người quản lý Nhà Trắng cho các thế hệ gia đình đệ nhất trong tương lai. Tuy nhiên, ông ấy không phải là chủ sở hữu”, Thẩm phán Leon, người được Tổng thống đảng Cộng hòa George W. Bush bổ nhiệm, nêu rõ.

Tuy nhiên, thẩm phán đã đình chỉ việc thi hành lệnh của mình trong 14 ngày, thừa nhận sự phức tạp của việc dừng thi công công trình dang dở. Ông cũng nhận thấy rằng chính quyền sẽ kháng cáo quyết định của mình.

Thẩm phán cũng nêu rõ, bất kỳ công việc xây dựng nào cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho Nhà Trắng đều nằm ngoài phạm vi của lệnh đình chỉ. Ông cho biết đã xem xét các tài liệu mà chính phủ nộp riêng cho ông trước khi kết luận việc tạm dừng xây dựng sẽ không gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Nhà Trắng đã nhanh chóng nộp thông báo kháng cáo trong khi Tổng thống Trump nổi giận trước phán quyết này.

“Chúng tôi đã xây dựng nhiều thứ tại Nhà Trắng trong suốt nhiều năm qua. Chúng đâu có cần sự chấp thuận của quốc hội”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump lưu ý, phán quyết sẽ cho phép tiếp tục công việc xây dựng các hầm ngầm và các biện pháp an ninh khác xung quanh khuôn viên Nhà Trắng.

Phán quyết là sự bác bỏ lớn đầu tiên đối với những nỗ lực thay đổi diện mạo Nhà Trắng trên quy mô lớn của ông Trump. Tuy nhiên, hiện chưa rõ phán quyết này sẽ có ý nghĩa gì đối với một dự án ngổn ngang khi các đội thi công đã phá dỡ Cánh Đông từ lâu và làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu vực này.

Quyết định của thẩm phán được đưa ra 2 ngày trước khi Ủy ban Quy hoạch Washington dự kiến thông qua phần xây thêm này. Stephen Staudigl, người phát ngôn của ủy ban, cho biết phán quyết của thẩm phán không ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của họ.

Nhà Trắng đã công bố dự án phòng khiêu vũ vào mùa hè năm ngoái. Đến cuối tháng 10/2025, ông Trump đã cho phá dỡ Cánh Đông để xây dựng một phòng khiêu vũ mà ông nói là sẽ chứa được 999 người. Chính quyền cho biết việc xây dựng phần nổi của phòng khiêu vũ sẽ bắt đầu vào tháng 4.

Ông Trump tiến hành dự án trước khi lấy ý kiến từ Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia và một thực thể giám sát khác là Ủy ban Mỹ thuật. Hiệp hội bảo tồn đã đệ đơn kiện vào tháng 12 năm ngoái.