Tổng thống Trump tính xây tổ hợp quân sự ngầm bên dưới Nhà Trắng

"Quân đội đang xây dựng một tổ hợp khổng lồ bên dưới phòng khiêu vũ, công trình đó đang được thi công và chúng tôi đang làm rất tốt, vì vậy chúng tôi đang vượt tiến độ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 29/3.

Ông Trump cho biết nhưng không nêu thêm chi tiết: "Đó là một phần của kế hoạch, phòng khiêu vũ về cơ bản trở thành phần mái cho những gì đang được xây dựng bên dưới”. Ông nói rằng thông tin về kế hoạch này mới lộ ra gần đây "vì một vụ kiện ngớ ngẩn".

Theo một số nguồn tin, cơ sở ngầm mà ông Trump đề cập có thể là một hầm trú ẩn kiên cố.

Tháng 10 năm ngoái, ông Trump đã cho san phẳng toàn bộ một dãy nhà của Nhà Trắng để xây dựng một phòng khiêu vũ rộng lớn nhằm tổ chức các buổi chiêu đãi và quốc yến.

Dự án phòng khiêu vũ đã tiếp tục mở rộng về quy mô, với ngân sách do tư nhân tài trợ đã tăng gấp đôi từ 200 triệu USD lên 400 triệu USD. Ông Trump cho biết phòng khiêu vũ sẽ có các cửa sổ bằng kính cao cấp, chống đạn và phần mái nhà có khả năng chống máy bay không người lái.