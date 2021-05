Nhà chọc trời Trung Quốc nhiều lần rung lắc dù không có động đất

Dân trí Các tiểu thương tại tòa nhà chọc trời SEG Plaza ở Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết công trình này nhiều lần rung lắc dù không có động đất.

Nhà chọc trời Trung Quốc rung lắc gây hoảng loạn dù không có động đất

Hàng trăm người hoảng hốt bỏ chạy sau khi trung tâm thương mại cao khoảng 300 mét ở Thâm Quyến rung lắc mạnh dù không có động đất (Ảnh: Sina).

Trung tâm thương mại SEG Plaza 79 tầng, cao khoảng 300 mét ở thành phố Thâm Quyến bất ngờ rung lắc mạnh hôm 18/5, khiến những người sống trong tòa nhà hoảng sợ và vội vàng sơ tán. Ngoài ra, những người đi bộ xung quanh tòa nhà cũng nhanh chóng bỏ chạy vì lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Vào thời điểm xảy ra rung lắc, Thâm Quyến không hề có động đất và sức gió cũng không quá mạnh. Các nhà chức trách cũng nhanh chóng loại trừ nguyên nhân động đất và một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu lý do khiến tòa nhà rung lắc dữ dội.

Arman Hasanpour, một thương nhân người Iran, nói với hãng tin AFP rằng ông đã ở trên tầng 53 của tòa nhà khi nó bắt đầu lắc lư.

"Tôi thấy thứ gì đó chuyển động và khi tôi thức dậy, tôi thấy mọi thứ đều chao đảo. Sau đó chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài", Hasanpour cho biết.

Ông Hasanpour cho biết kể từ sau lần rung lắc đầu tiên, tòa nhà này đã "vài lần rung lắc". SEG Plaza được xây dựng từ năm 2000.

"Bây giờ, chúng tôi không biết sẽ kinh doanh như thế nào và làm thế nào để đối phó với tình trạng này. Mọi thứ đều không rõ ràng", doanh nhân Iran cho biết thêm.

Ngày 24/5, tòa nhà SEG vẫn bị phong tỏa bằng băng đỏ, che kín các lối vào. Tuy nhiên, một số tiểu thương trong khu chợ điện tử ở tầng trệt vẫn đẩy xe chất đầy hàng hóa rời khỏi tòa nhà.

Bên kia đường, Wang, một người kinh doanh đồ điện tử, nói rằng trước đây ông từng nghe nhiều người phàn nàn về việc tòa nhà chọc trời bị lắc lư.

"Nhưng những lần đó không nghiêm trọng bằng lần này", ông Wang cho biết.

Chủ sở hữu của SEG Plaza cho biết tòa nhà sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi nguyên nhân dẫn đến tình trạng lắc lư được xác nhận.

Chính quyền địa phương cho biết các nhà chức trách vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong cấu trúc của tòa nhà hoặc môi trường xung quanh công trình này.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Quảng Đông, tòa nhà rung lắc mạnh theo phương thẳng đứng do cộng hưởng nhiều yếu tố. Các yếu tố này bao gồm sức gió, độ rung do hai tuyến tàu điện ngầm bên dưới tòa nhà và sự giãn nở của thép do nhiệt độ tăng lên. Ngoài ra, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, tòa nhà cũng không có kết cấu nhằm giảm sự rung lắc quá mức.

SEG Plaza là tòa nhà cao thứ 5 ở Trung Quốc và đã đưa vào sử dụng hơn 20 năm. Đây là nơi có nhiều doanh nghiệp và trung tâm điện máy, khách sạn và cả bãi đỗ trực thăng.

Theo AFP, các vụ sập hoặc tai nạn liên quan tới tòa nhà cao tầng không phải là hiếm gặp ở Trung Quốc. Các vụ việc này thường liên quan đến tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo hoặc vấn đề tham nhũng.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra tại một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố Thâm Quyến đã thu hút nhiều đồn đoán và chú ý.

"Tôi thấy mọi người chạy ra ngoài. Khi đang tự hỏi chuyện gì xảy ra, tôi thấy tòa nhà rung chuyển. Dù cho nó sập như thế nào, điều đó sẽ thực sự nguy hiểm. Tòa nhà rất cao và có rất nhiều người trong đó", Fang, một người kinh doanh thuốc lá điện tử, nhớ lại.

Thành Đạt

Theo AFP, Guardian