Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo từ làn sóng tị nạn chiến tranh tại Iran

Một nhóm người nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ từ biên giới Iran (Ảnh: Reuters).

Theo Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), khoảng 3,2 triệu người Iran đã phải di tản nội địa, chủ yếu từ Tehran, sau đợt oanh tạc dữ dội ngày 13/3. Dù nhu cầu cứu trợ cấp bách, phần lớn các nước láng giềng vẫn đóng cửa biên giới từ ngày 28/2, chỉ ưu tiên cho công dân nước thứ ba quá cảnh về nước.

Những lựa chọn nghiệt ngã

Trong dòng người ly tán, mỗi cá nhân đều mang một nỗi niềm riêng. Pourkaz (32 tuổi) đã vượt gần 1.500km đến biên giới vùng núi cao với hy vọng được an toàn tại thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô chia sẻ: “Nếu chiến tranh không kết thúc, có lẽ tôi sẽ quay về và chấp nhận cái chết”.

Ngược lại với Pourkaz, Leila Rabetnezhadfard (45 tuổi) lại chọn con đường trở về. Khi tiếng súng nổ ra, cô đang ở Istanbul để chuẩn bị kết hôn với một giáo sư người Đức. Cô quyết định hoãn hôn lễ để về Shiraz chăm sóc gia đình: “Làm sao tôi có thể an lòng tại Istanbul khi gia đình đang kẹt giữa vùng chiến sự? Tôi sẽ không rời đi cho đến khi cuộc chiến kết thúc”.

Hiện tại, Liên hợp quốc ước tính, mỗi ngày chỉ có khoảng 1.300 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí có những ngày số người quay về còn nhiều hơn số người rời đi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể thay đổi nếu cơ sở hạ tầng thiết yếu của Iran bị phá hủy, điều này có thể dẫn đến những làn sóng di cư khổng lồ đổ sang các nước láng giềng như: Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Alex Vatanka, chuyên gia từ Viện Trung Đông, nhận định: “Nếu Tehran - thành phố 10 triệu dân mất nguồn nước, người dân buộc phải di chuyển”.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 17/3 (Ảnh: Rybar).

Cửa ngõ châu Âu và các nước láng giềng cùng "lên dây cót" ứng phó

Các tổ chức cứu trợ nhận định, nếu khủng hoảng leo thang, dòng người tị nạn Iran sẽ đổ dồn về vùng biên giới hiểm trở giáp Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Khác với chính sách “mở cửa” thời kỳ chiến tranh Syria, Ankara hiện kiên quyết thắt chặt kiểm soát và không còn tiếp nhận tự do như trước. Thay vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên phương án lập các “vùng đệm” biên giới hoặc các khu lều trại nội địa để quản lý người tị nạn, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Sara Karakoyun, nhân viên cứu trợ tại biên giới, cho biết, người di cư Iran hiện ít mặn mà với việc xin quy chế tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ do quy trình xét duyệt kéo dài vô vọng. “Họ không muốn mòn mỏi chờ đợi nhiều năm cho một quy chế mà họ có thể sẽ không bao giờ nhận được”, bà nói.

Vào tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã thắt chặt an ninh tại biên giới giáp Iran bằng cách xây dựng thêm 380km tường bê tông, lắp đặt 203 tháp quan sát quang học và 43 trạm gác.

Nhà phân tích Riccardo Gasco từ Viện IstanPol nhận định, Ankara có thể triển khai quân đội để kiểm soát dòng người, đồng thời gây áp lực buộc Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính.

Thỏa thuận giữa EU và Ankara được ký năm 2016 - từng là “cứu cánh” giúp EU ngăn dòng người tị nạn Syria còn Thổ Nhĩ Kỳ nhận được gói viện trợ 6 tỷ euro - đang được đôi bên xem xét gia hạn trong năm nay.

Bất chấp việc bị chỉ trích về điều kiện nhân đạo khắc nghiệt, giới lãnh đạo EU vẫn coi đây là giải pháp then chốt để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp và ổn định khu vực.

Tiến trình này cũng đang vấp phải làn sóng bài nhập cư gay gắt tại Thổ Nhĩ Kỳ và sự trỗi dậy của các đảng phái cánh hữu ở châu Âu. Trong khi đó, áp lực tị nạn càng đè nặng lên khu vực khi xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Li Băng đã khiến hơn 800.000 người phải di tản ngay sát ngưỡng cửa lục địa già.

Bà Ninette Kelley, Chủ tịch Hội đồng Di cư và Tị nạn Thế giới, nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với một tình huống tại Trung Đông có thể dẫn đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc, đúng vào thời điểm các nguồn quỹ cứu trợ bị cắt giảm hoàn toàn”. Bà cũng chỉ ra việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh nguồn tài trợ từ USAID và đặt câu hỏi: “Liệu thế giới đã sẵn sàng ứng phó với một thảm họa nhân đạo khác?”.

Đặng Phúc