Người Greenland lên tiếng về ý tưởng sáp nhập của Tổng thống Trump

Những ngôi nhà phủ đầy tuyết ở Greenland (Ảnh: Getty).

Tuyết đối với Greenland giống như cát đối với sa mạc Sahara. Những lớp tuyết mới liên tục phủ lên thủ phủ Nuuk của hòn đảo này từng giờ. Những cơn gió Bắc Cực buốt giá thổi mạnh, bám theo người dân dọc theo các con phố lạnh cóng ở Nuuk.

Trong ký ức của người dân vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, mùa đông từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Họ luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kỳ cơn bão nào ập đến.

Lần này, người Greenland đối mặt với cơn bão khác, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi kiểm soát hòn đảo "bằng cách này hay cách khác".

Trong khi các kênh truyền thông đưa tin Mỹ đang cân nhắc việc mua lại Greenland và đưa ra các ưu đãi tài chính cho người dân địa phương, Nhà Trắng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự để sáp nhập Greenland.

“Ông ấy hoàn toàn không hiểu về các quyền hiến định cũng như sự liêm chính về mặt đạo đức”, Simone Bagai, một giáo viên trung học ở Greenland, nói về Tổng thống Trump.

Chia sẻ của bà Bagai đã cho thấy người dân Greenland lo lắng đến mức nào trước tuyên bố của Tổng thống Trump.

“Greenland là của người dân Greenland. Họ có muốn Mỹ không? Hoàn toàn không. Họ đã nói điều đó theo rất nhiều cách lịch sự”, bà Bagai nói thêm.

Bản đồ Greenland (Ảnh: NPR).

Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, đề cập đến vị trí chiến lược của Greenland cũng như nhu cầu ngăn chặn ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Mỹ cần Greenland vì “an ninh quốc gia”.

“Tôi không biết ông ấy muốn chúng tôi phải chứng minh điều gì. Không có người Trung Quốc… cũng không có người Nga nào ở đây”, nữ giáo viên cho biết.

Tuyên bố của Tổng thống Trump cũng khiến người dân Greenland cảm thấy bất an, trong đó có Ludvig Petersen, một kỹ sư đô thị.

“Tôi không thích ý tưởng trở thành một phần của nước Mỹ. Mối lo ngại chính của tôi là tất cả những vấn đề liên quan đến tư nhân hóa y tế và giáo dục. Đó không phải là điều chúng tôi quen thuộc”, ông Petersen nói.

Những tuyên bố liên tục của Tổng thống Trump rằng ông sẽ “làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không” đã khiến ông Petersen tin rằng việc Mỹ tiếp quản hòn đảo này sẽ xảy ra.

“Tôi sợ là ông ấy sẽ làm thật”, ông Petersen chia sẻ.

Giống như nhiều người Greenland, ông Petersen cố gắng tìm hiểu lý do của Tổng thống Trump khi tìm cách kiểm soát hòn đảo này, cho rằng điều đó “không hợp lý”.

Ông Petersen đặt câu hỏi về hàng loạt căn cứ quân sự mà Mỹ đã thiết lập ở Greenland trong nhiều thập niên qua và vẫn tiếp tục sử dụng. “Tại sao không mở lại các căn cứ đó và làm việc của mình, thay vì kiểm soát cả Greenland?”, ông đặt câu hỏi.

Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ, trước đây là Căn cứ Không quân Thule, tại phía bắc Greenland (Ảnh: Getty).

Đối mặt và thích nghi với nghịch cảnh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Greenland. Nhưng khi được hỏi liệu có muốn Mỹ tiếp quản Greenland không, một tài xế lái taxi trả lời thẳng thừng: “Không”.

Mia Chemnitz, chủ một doanh nghiệp may mặc da hải cẩu đang phát đạt, chuyên cắt và khâu da thành găng tay, quần và áo truyền thống của người Inuit, tự hỏi liệu thế giới có thực sự hiểu người Greenland hay không.

“Tôi cảm thấy rằng khi chúng tôi nói về Greenland, tôi nói về xã hội, về gia đình tôi, về những con người sống ở đây. Còn khi thế giới nói về Greenland, đó là đất đai. Là các khu vực tài nguyên. Và hai điều đó không giống nhau. Tôi cảm giác như chúng ta thậm chí còn không nói về cùng một thứ”, Chemnitz cho biết.

Chemnitz cũng cảm thấy khó khăn khi hình dung về việc Greenland sẽ phòng vệ như thế nào trước một siêu cường như Mỹ.

“Chúng tôi thân thiện. Chúng tôi là những con người yêu hòa bình. Chúng tôi chưa bao giờ có chiến tranh… Chúng tôi thậm chí còn không có quân đội ở Greenland. Chúng tôi không gây chiến. Vì vậy, tất nhiên, chúng tôi sẽ không thể chống lại quân đội Mỹ. Không ai có thể chống lại quân đội Mỹ”, Chemnitz nhận định.

Chemnitz từng muốn làm ăn với người Mỹ, nhưng giờ cô “phải nghĩ lại”. “Thay vì kéo chúng tôi lại gần hơn, ông Trump lại đẩy chúng tôi ra xa hơn”, Chemnitz nói.

Giống như đa số người Greenland, hơn 85% trong cuộc thăm dò gần nhất vào năm ngoái, Chemnitz ủng hộ việc hòn đảo độc lập khỏi Đan Mạch, nhưng cũng hiểu rằng việc tự lực sẽ không dễ dàng và các đồng minh đóng vai trò thiết yếu.

Chemnitz tự hỏi, các đồng minh hiện tại như Liên minh châu Âu (EU) và NATO sẽ ủng hộ Greenland đến mức nào và với cái giá ra sao.