Người gốc Việt tại Mỹ nêu lý do ủng hộ ông Trump hay bà Harris

Nhân viên bầu cử kiểm phiếu tại Milwaukee, bang Wisconsin (Ảnh: Reuters).

Hàng chục triệu cử tri Mỹ ngày 5/11 đã đi bỏ phiếu để bầu ra nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này, kế nhiệm Tổng thống Joe Biden - người sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1/2025.

Ai chiến thắng ở Pennsylvania sẽ thắng chung cuộc

Chị Ái My, một người gốc Việt sống tại bang Minnesota, cho biết chị và chồng đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, vì nếu đi đúng ngày bầu cử 5/11 thì có thể phải xếp hàng chờ đợi 2-3 giờ.

Vợ chồng chị My bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris vì nhiều lý do, trong đó có 2 yếu tố là quyền phá thai và chính sách nhập cư.

"Trước tiên, bà ấy tranh đấu cho phụ nữ được quyền quyết định trong việc giữ hay phá thai. Tại hầu hết các bang, bất kỳ trường hợp có thai ngoài ý muốn, kể cả bị lạm dụng tình dục và thai dị tật, đều không được quyền phá thai. Người Mỹ thường nói với nhau: "My body, my decision", có nghĩa là "Cơ thể của ai người đó quyết định". Đã xảy ra nhiều trường hợp phải tới bang khác để phá thai", chị My nói.

Theo chị My, lý do thứ 2 để chị ủng hộ bà Harris là ứng viên này nhấn mạnh về chính sách nhân đạo với người nhập cư. Các chính sách này rất có ích đối với những người mới nhập cư như chị, vốn có ít cơ hội và thời gian tiếp cận việc học tập.

"Để rồi sau này những người nhập cư sẽ sinh sống và phục vụ ngược lại cho Mỹ. Chính sách lâu dài của Mỹ là có tất cả màu da và mọi người dân chung quy đều phục vụ cho sự lớn mạnh của đất nước", chị My chia sẻ.

Chị My cho hay, tỷ lệ ủng hộ các ứng viên Kamala Harris và đối thủ Cộng hòa Donald Trump tại bang Minnesota rất sít sao. Tuy nhiên, chị cho rằng ứng viên nào chiến thắng ở bang Pennsylvania sẽ đắc cử tổng thống, bởi bang chiến trường này chiếm tới 19 phiếu đại cử tri. Ứng viên cần tối thiểu 270 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri của tất cả 50 bang để chiến thắng.

"Ông Trump nói được, làm được"

Chị Dung Hoàng, một người gốc Việt hiện sinh sống tại bang California, cho hay bang của chị có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng dường như sự ủng hộ đối với đảng Cộng hòa ở đây cũng gia tăng trong mùa bầu cử năm nay.

Gia đình chị bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong ngày bầu cử 5/11 bởi ông "có cá tính mạnh mẽ, đưa ra các chính sách táo bạo, nói được, làm được".

Là người tham gia kinh doanh nhỏ khi đồng quản lý một tiệm nail, chị Dung cho biết chị quan tâm tới các vấn đề sát sườn như chính sách về kinh tế và thuế. Chị ủng hộ ông Trump bởi ông xuất thân từ giới kinh doanh, am hiểu và sát sao với các vấn đề kinh tế.

"Tôi cũng rất khâm phục ý chí của ông ấy. Ông ấy bị ám sát hụt 3 lần nhưng vẫn kiên cường tranh cử. Ông ấy là giàu có, chắc chắn không phải tranh cử vì tiền", chị Dung nhận định.

Một địa điểm bỏ phiếu ở Kalamazzoo, Michigan ngày 5/11 (Ảnh: Reuters).

Nói về ứng viên Kamala Harris, chị Dung đánh giá rất cao đại diện của đảng Dân chủ, cho rằng bà mang tới sức trẻ và làn gió mới cho đảng Dân chủ, đối lập với Tổng thống Joe Biden đã cao tuổi.

"Tôi cũng ấn tượng với Kamala Harris bởi bà là người gốc Á. Không phải tôi không thích bà ấy, mà chỉ là trong số 2 ứng viên thì thích ai hơn thôi", chị Dung nói.

Người gốc Việt quan tâm tới cuộc bầu cử

Từ Seattle, Washington, chị Lê Hồng Vân cho biết, đây là lần đầu tiên chị bầu cử tổng thống Mỹ. Đây cũng là lần thứ 3 chị trải nghiệm không khí bầu cử ở Mỹ, nên không còn cảm giác bỡ ngỡ như ban đầu dù vẫn hồi hộp. Do địa phương chị ở cho phép hình thức bầu cử qua thư, nên chị đã bầu xong từ tuần trước.

Dù không tiết lộ bỏ phiếu cho ai nhưng chị Vân chia sẻ rằng, trong gia đình, chị và chồng không tranh luận về việc sẽ bầu ứng viên nào làm tổng thống, nhưng đã có sự thảo luận về các ứng cử viên cho ghế thượng nghị sĩ ở bang Washington.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, chị Vân đã đến bang California và gặp bà con người Việt Nam sinh sống tại đây. Theo chị, mọi người đều rất quan tâm tới cuộc bầu cử năm nay.

Theo chị Vân, các vấn đề mà chị nghĩ tân tổng thống sẽ có ảnh hưởng nhất là nhập cư, kiểm soát súng đạn, quyền phá thai của phụ nữ, thuế và năng lượng xanh. Chị mong muốn ứng viên mà chị bỏ phiếu sẽ trúng cử và giải quyết được những vấn đề mà chị quan tâm.

"Tại Mỹ, tổng thống không phải là người có toàn quyền, mà ngoài ra còn có lưỡng viện và tòa án tối cao, nên tôi cho rằng bất cứ ứng viên nào đắc cử cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà họ không thể tự mình giải quyết", chị cho hay.