Người dân đổ xô tích trữ giấy vệ sinh ở Nhật Bản do lo ngại xung đột Iran

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ngày 23/3 khuyến cáo người tiêu dùng nên đưa ra quyết định mua giấy vệ sinh một cách hợp lý dựa trên thông tin chính xác.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh người dân đổ xô tích trữ giấy về sinh và các nhu yêu phẩm khác.

Một người dùng trên nền tảng X viết: “Hiệu thuốc gần nhà tôi đã hết sạch giấy vệ sinh. Có vẻ như mọi người đang tích trữ”.

Các bài đăng khác còn cho thấy hình ảnh những vật dụng mà người dùng nói họ đã tích trữ, từ thức ăn cho mèo, đồ vệ sinh cá nhân cho tới cả một chồng bia.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấy Gia dụng Nhật Bản, khoảng 97% giấy vệ sinh được sản xuất trong nước, sử dụng giấy tái chế và bột giấy, không phụ thuộc vào Trung Đông. Tổ chức này cho biết thêm sản xuất không bị ảnh hưởng trực tiếp và có đủ năng lực để tăng sản lượng nếu cần thiết. Các tập đoàn bán lẻ cũng đã đưa ra những thông báo tương tự.

Việc tích trữ giấy vệ sinh từng trở thành hiện tượng tại Nhật Bản trong thời kỳ cú sốc dầu mỏ năm 1973, sự kiện đã gây ra đợt suy thoái kinh tế đầu tiên của nước này sau xung đột. Gần đây hơn, trận động đất và sóng thần năm 2011 cũng như đại dịch Covid-19 cũng kích hoạt những hành vi tương tự.

Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran với Mỹ và Israel đã kéo dài hơn 3 tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng leo thang làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa qua eo biển Hormuz, khiến giá nhiên liệu, phân bón và nhiều loại hàng hóa tăng mạnh.

Mỹ đã kêu gọi các nước tham gia vào một liên minh nhằm cử tàu chiến đến Trung Đông hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa một phần.

Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn công chúng không muốn ủng hộ sự can dự quân sự vào cuộc chiến. Đa số người dân Nhật Bản phản đối việc điều tàu chiến tới Trung Đông.

Theo khảo sát của báo Yomiuri, 67% người được hỏi phản đối việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tới khu vực, trong khi một cuộc thăm dò của ANN cho thấy 52% phản đối.

Các cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn ở mức cao, lần lượt là 71% và 65,2%, với đa số đánh giá tích cực kết quả cuộc gặp ngày 19/3 của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Takaichi đã tránh đối đầu trực tiếp với ông Trump về việc Nhật Bản hỗ trợ bảo đảm an ninh eo biển, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép buộc Tokyo phải đóng góp nhiều hơn.

Thủ tướng cho biết bà đã giải thích với ông Trump rằng Nhật Bản sẵn sàng đóng góp, nhưng có những giới hạn do ràng buộc pháp lý. Dù vậy, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho hay Nhật Bản có thể xem xét điều tàu quét mìn đến Trung Đông sau khi Mỹ, Israel và Iran đạt được lệnh ngừng bắn.

Khi được hỏi về phát biểu này, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết Nhật Bản chưa có biện pháp cụ thể nào. Ông cũng nói Nhật Bản không đưa ra cam kết cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh về việc tham gia bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực.

“Nhật Bản sẽ duy trì liên lạc với các nước liên quan, đánh giá thận trọng tình hình hiện tại và xem xét các biện pháp cần thiết”, ông Kihara nêu rõ.

Nhật Bản từng triển khai tàu quét mìn tới Trung Đông trước đây. Lần triển khai quân sự ra nước ngoài đầu tiên kể từ sau Thế chiến II là việc cử 6 tàu quét mìn tới vịnh Ba Tư vào tháng 4/1991, hơn một tháng sau khi Mỹ kết thúc chiến dịch Bão táp Sa mạc trong Chiến tranh Vùng Vịnh.

Ông Motegi cũng cho biết Nhật Bản không xem xét đàm phán đơn phương với Iran để bảo đảm tàu của mình được đi qua eo biển, sau khi có thông tin Tehran sẵn sàng cấp quyền tiếp cận.

Ông cho biết khoảng 45 tàu có liên quan đến Nhật Bản vẫn đang bị ảnh hưởng tại eo biển và chính phủ sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các tàu này.