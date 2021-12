Ngoại trưởng mắc Covid-19, Canada "tuyên chiến" với virus

Dân trí Ngoại trưởng Canada Melanie Joy thông báo mắc Covid-19 giữa lúc làn sóng dịch bệnh do biến chủng Omicron bùng phát trở lại.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã xét nghiệm nhanh và có kết quả Covid-19 dương tính. Theo các hướng dẫn về y tế cộng đồng, tôi đã tự cách ly và sẽ làm việc trực tuyến. Tôi sẽ cách ly trong vài ngày, cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm PCR", Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết hôm 20/12.

Bà Joly, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng hồi tháng 10 và là một trong những chính trị gia cấp cao nhất của Canada bị mắc Covid-19. Làn sóng Covid-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại với sự lây lan của biến chủng Omicron mới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuần trước cảnh báo số ca nhiễm biến chủng Omicron tăng đột biến là tín hiệu "đáng sợ", trong khi một quan chức y tế hàng đầu của Canada cho rằng hệ thống y tế nước này có thể sớm bị quá tải.

Quebec, tỉnh đông dân thứ hai của Canada, đã yêu cầu các quán bar, phòng gym và sòng bạc đóng cửa vào ngày 20/12 và chỉ cho phép người dân làm việc tại nhà.

Lãnh đạo cơ quan y tế Quebec Christian Dube cho biết tỉnh này đã ghi nhận kỷ lục 4.500 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, đồng thời cảnh báo tình trạng tồi tệ hơn vẫn chưa xảy ra.

Ông Dube kêu gọi người dân Quebec hạn chế tụ tập khi dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới tới gần. Các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực từ 5 giờ chiều 20/12.

Ông Dube cho biết hầu hết các trường học sẽ đóng cửa ngay lập tức cho đến ngày 10/1, trong khi các nhà hàng sẽ chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối và tất cả các sự kiện thể thao sẽ diễn ra mà không có khán giả.

"Tình hình rất nguy cấp. Chúng ta đang đương đầu với một cuộc chiến chống lại virus", ông Dube nói trong cuộc họp trực tuyến.

Giới chức y tế Canada cảnh báo số ca Covid-19 tại nước này có thể tăng nhanh trong những ngày tới do sự lây lan của biến chủng Omicron.

Sự gia tăng số ca Covid-19 ở Ontario, chiếm gần 40% trong 39 triệu dân Canada, buộc chính quyền tỉnh này phải tạm dừng việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, mặc dù các biện pháp này đã được lên kế hoạch dỡ bỏ trước kỳ nghỉ lễ.

Ontario đã yêu cầu các nhân viên chính phủ, những người dần trở lại văn phòng hồi tháng 11, quay lại làm việc ở nhà ít nhất cho đến đầu tháng 2.

Tại thành phố Kingston, chính quyền đã áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của biến chủng Omicron. Các nhà chức trách cấm tụ tập quá 5 người, trong khi các nhà hàng không được phép dùng bữa trong nhà sau 10 giờ tối.

Biến chủng Omicron cho đến nay đã lan đến ít nhất 89 quốc gia trên thế giới kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng trước. Tại Mỹ, Omicron đã "vượt mặt" các biến chủng khác, trở thành biến chủng thống trị.

Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về biến chủng này, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm Omicron đang tăng rất nhanh, do vậy hệ thống bệnh viện ở một số nơi có thể sẽ bị quá tải. WHO cho biết số ca nhiễm biến chủng này tăng gấp đôi cứ sau 1,5 ngày đến 3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

Thành Đạt

Theo Reuters