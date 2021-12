Nghịch lý chuyện Ấn Độ gặp khó trong xuất khẩu vaccine Covid-19

Dân trí Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu số vaccine Covid-19 dư thừa vì các rào cản hậu cần, khiến nhiều quốc gia đang thiếu nguồn cung trầm trọng khó đặt mua.

Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) và giới chức chính phủ Ấn Độ đã thừa nhận như vậy khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức hôm 14/12.

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới SII, nơi sản xuất các loại vaccine AstraZeneca (tên gọi Covishield ở Ấn Độ), Novavax và Sputnik, đã công bố kế hoạch tạm thời giảm một nửa sản lượng vaccine AstraZeneca cho đến khi có nhiều đơn đặt hàng hơn.

"Trên toàn thế giới, có đủ nguồn cung vaccine nhưng việc triển khai tiêm đang gặp khó khăn và sẽ mất một thời gian nữa", Giám đốc điều hành SII Adar Poonawalla phát biểu tại một hội nghị trực tuyến. "Một số quốc gia mới chỉ tiêm cho 10-15% dân số dù mức cần thực sự cần là 60-70%. Nhu cầu ở đó rất nhiều, nhưng đang bị chậm lại do nhiều rào cản", ông nói thêm.

Phát biểu tại hội nghị, quan chức y tế hàng đầu của Ấn Độ Vinod Kumar Paul cũng cho biết, sản lượng vaccine toàn cầu hiện đã đủ để tiếp cận gần 3,6 tỷ người chưa tiêm. "Ấn Độ đủ năng lực cung cấp vaccine, nhưng liệu có động lực để làm không?", ông đặt câu hỏi. Theo ông, vấn đề là làm thế nào để đẩy nhanh việc cung cấp, nâng cao năng lực tiêm chủng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của châu Phi cho biết vào cuối tháng 11, nhiều quốc gia tại lục địa này phải vật lộn với vấn đề hậu cần, khi lượng vaccine đến đây tăng đột biến sau nhiều tháng trì hoãn.

Khoảng 8% trong số 1,3 tỷ người ở châu Phi được tiêm đầy đủ. Với số dân số tương đương, Ấn Độ đã chủng ngừa cho 37% dân số và đặt mục tiêu tiêm đầy đủ cho 939 triệu người trưởng thành đến tháng 1/2022.

Nhu cầu sử dụng vaccine của Ấn Độ chỉ khoảng 252 triệu liều trong tháng 11, so với năng lực sản xuất trong nước hơn 345 triệu liều/tháng chỉ tính riêng loại vaccine tiêm 3 liều đã được phê duyệt của nước này.

Sản lượng vaccine Covishield hàng tháng của SII đã tăng gần gấp 4 lần kể từ tháng 4 lên 250 triệu liều. Đây là loại vaccine chiếm ưu thế trong chương trình tiêm chủng của Ấn Độ nhưng công ty không có đơn đặt hàng mới nào cho đến nay.

Một vấn đề nữa là COVAX chỉ nhận khoảng 40 triệu liều Covishield từ SII trong tháng 11 và 12 sau khi New Delhi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vaccine. Nguyên nhân là do COVAX, có quyền chọn mua tới 550 triệu liều Covishield, không còn phụ thuộc vào SII như trước khi Ấn Độ đột ngột ngừng xuất khẩu vaccine vào tháng 4 để ưu tiên tiêm nội địa khi dịch bùng phát kinh hoàng ở nước này. Vì kể từ đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt thêm nhiều loại vaccine khác.

Seth Berkeley, Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) cho rằng, điều quan trọng là Ấn Độ cần tiếp tục cung cấp dược phẩm cho thế giới ngay cả trong thời kỳ khó khăn, nếu không, các quốc gia sẽ cần phải xem xét các nhà cung cấp thay thế.

Thanh Thành

Theo Reuters