Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Một tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất rời bệ phóng (Ảnh: AFP).

Một nhóm nghị sĩ Mỹ đã kiến nghị lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đề nghị ông cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Họ cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Bức thư kiến nghị được công bố hôm 21/5 sau cuộc gặp giữa các thành viên Hạ viện và sau khi một nhóm nghị sĩ Ukraine đến thăm Washington vào tuần trước.

Các nghị sĩ kêu gọi Bộ trưởng Austin cho phép "sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định".

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh đã nhắc lại lập trường của Lầu Năm Góc rằng, vũ khí Mỹ chỉ có thể được triển khai để "giành lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine" chứ không nhằm vào Nga.

Các nhà lập pháp Mỹ lập luận rằng, Ukraine "không thể tự bảo vệ mình do chính sách hiện tại của chính quyền (Tổng thống Joe Biden)".

Theo bức thư kiến nghị của các nghị sĩ Mỹ, "điều quan trọng" là các chỉ huy của Kiev phải được cung cấp khả năng "tiến hành đầy đủ các hoạt động" cần thiết để đáp trả Moscow.

Một phái đoàn gồm 5 nghị sĩ Ukraine tuần trước đã tới Washington để gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp quốc hội nhằm thúc đẩy Mỹ đảo ngược lệnh cấm sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Các nghị sĩ Mỹ cũng cho biết, các nghị sĩ Ukraine đã nói với họ rằng Kiev cần tới 7 tổ hợp Patriot bổ sung do Mỹ sản xuất để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Theo các nhà lập pháp, Mỹ phải đào tạo thêm nhiều phi công Ukraine để lái các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế. Dòng tiêm kích này đã được các nước phương Tây cam kết chuyển giao cho Kiev vào năm ngoái, cho đến nay vẫn chưa tới Ukraine.

Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksandr Litvinenko nói với Financial Times rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden nên dỡ bỏ lệnh cấm "hoàn toàn không công bằng" đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Theo ông Litvinenko, Ukraine có thể "cản trở" những bước tiến của Moscow dọc chiến tuyến nếu nước này có thể tấn công các kho vũ khí, trung tâm hậu cần và nhà máy lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa và các loại vũ khí khác của Mỹ.

Trong bối cảnh Nga đang đạt được những bước tiến quan trọng trên khắp mặt trận phía đông Ukraine, ngày càng có nhiều lời kêu gọi phương Tây hành động nhiều hơn, bao gồm việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ý tưởng gửi quân NATO đến Ukraine.

Ngoại trưởng Anh David Cameron đã ra tín hiệu trong chuyến đi tới Kiev hồi đầu tháng này rằng, London sẽ không cản trở Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ukraine từ lâu đã lập luận rằng, khả năng tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trong lãnh thổ Nga đóng vai trò quan trọng để bảo vệ Ukraine.

Do vướng lệnh cấm của Mỹ, Ukraine đã sử dụng chính vũ khí của nước này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm máy bay không người lái giá rẻ tập kích các mục tiêu của Nga. Chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái đã tăng tốc và mở rộng trong những tháng gần đây.