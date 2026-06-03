Nghị sĩ Iran nói Tehran đang xem xét quốc hữu hóa eo biển Hormuz

Xuồng cao tốc Iran ở vịnh Ba Tư (Ảnh:AFP).

“Lịch sử đã chứng minh quyết định quốc hữu hóa ngành dầu mỏ quan trọng như thế nào vào thời điểm đó. Ngày nay, chúng tôi muốn quốc hữu hóa eo biển Hormuz. Chúng tôi đang nói cụ thể về việc quốc hữu hóa eo biển Hormuz”, hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Goudarzi, đưa tin.

Ông Abbas Goudarzi phát biểu trên truyền hình Iran rằng mục tiêu hiện nay của nước này là thiết lập chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông nói thêm: “Những lợi ích mà việc này mang lại vượt xa những tính toán thường thấy, và đối phương cũng đã nhận ra điều đó".

Hãng thông tấn Tasnim ngày 1/6 đưa tin Iran có thể sẵn sàng phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và tăng cường hoạt động tại eo biển Bab el-Mandeb ở cửa ngõ biển Đỏ nhằm gây sức ép lên Israel, buộc nước này tiến tới một lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Iran đã đồng ý đàm phán về một số nội dung trong chương trình hạt nhân mà trước đây họ từ chối thảo luận.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ có thể đánh dấu một bước đột phá trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, vốn đang bế tắc vì bất đồng liên quan đến tham vọng hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz.

Ông cho biết thêm, trong quá trình đàm phán phải mất “nhiều ngày” mới nhận được phản hồi từ Tehran do bộ máy lãnh đạo của Iran “khá phân tán”, khiến tiến trình trở nên phức tạp.

Theo ông Rubio, chính quyền Trump không đề nghị nới lỏng trừng phạt chỉ để đổi lấy việc Iran mở lại eo biển Hormuz. Mọi sự giảm nhẹ các biện pháp hạn chế sẽ phụ thuộc vào việc Tehran đáp ứng các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đang xem xét một dự thảo thỏa thuận do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Kể từ giữa tháng 3, ông Trump nhiều lần tuyên bố đang tiến gần tới việc ký kết một thỏa thuận hòa bình. Lệnh ngừng bắn nhìn chung vẫn được duy trì từ đầu tháng 4, dù Iran và Mỹ đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau trong tuần qua.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, cho biết năng lực hạt nhân của Iran đã “tăng trưởng rất mạnh”, và bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Mỹ và Iran có thể sẽ phải rất khác so với thỏa thuận được ký giữa Tehran và chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama năm 2015.

Ông cho biết một số hoạt động hạt nhân từng tồn tại ở Iran đã thay đổi do sự xuất hiện của các công nghệ mới.

“Đồng thời, Iran đã phát triển rất mạnh về công nghệ và năng lực. Tất cả những thông số mà các bạn từng có vào thời điểm đó đều đã thay đổi. Khi ấy, họ có một số lượng máy ly tâm nhất định, những cỗ máy quay với tốc độ rất cao để làm giàu uranium”, ông nói.

“Đó là công nghệ cũ. Hiện nay họ có những máy móc hiện đại hơn, hiệu quả hơn và tốc độ cao hơn rất nhiều", ông nói.

Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 đã giới hạn mức độ làm giàu uranium của Iran, cắt giảm số lượng máy ly tâm và cải tạo lò phản ứng hạt nhân tại Arak nhằm ngăn chặn khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí.

Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.