Nghi phạm bắt cóc bé gái Australia suốt 18 ngày bị phát giác vì đi mua bỉm

Dân trí Nghi phạm vụ bắt cóc bé gái 4 tuổi người Australia Cleo Smith trong 18 suốt ngày đã bị phát giác vì đi mua bỉm, dù không có con và nhà cũng không có trẻ con.

Cảnh sát địa phương cung cấp hình ảnh của bé Smith sau khi được giải cứu (Ảnh: Cảnh sát West Australia).

Newsweek đưa tin, những bí ẩn xung quanh vụ cô bé tuổi Smith mất tích 18 ngày và được giải cứu an toàn đang dần được giải đáp.

Theo Independent, trước khi bị bắt, nghi phạm Terry Kelly, người bị cáo buộc bắt cóc bé Smith, đã lộ ra nhiều sơ hở và điểm khả nghi.

Truyền thông Australia cho biết, Kelly đã làm dấy lên nghi ngờ khi đối tượng này ra ngoài mua bỉm, dù sống một mình và không có con cái. Động thái này đã khiến người dân ở Carnarvon, Tây Australia hoài nghi.

Hàng xóm của Kelly, Henry Dodd, nói rằng nghi phạm thường xích chó ở đằng sau sân nhà, nhưng trong thời gian qua, Kelly lại đưa chó ra phía trước. Nghi phạm cũng được mô tả là có những hành động kỳ lạ, khác so với bình thường dẫn tới việc Kelly bị nghi ngờ.

Đại diện lực lượng hành pháp Carnarvon hiện chưa cung cấp bất cứ thông tin gì về lý do họ nghi Kelly đứng sau vụ bắt cóc. Sự biến mất của bé Smith đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận Australia. Cảnh sát nói rằng, sự sẵn sàng hỗ trợ của cộng đồng trong hoạt động điều tra là lý do quan trọng để bé Smith có thể được tìm thấy an toàn vào ngày 3/11.

Smith được phát hiện một mình trong ngôi nhà khóa kín ở thị trấn ven biển Carnarvon, không xa nơi cô bé được cho là bị bắt cóc hôm 16/10 khi đang ngủ trong lều trong chuyến chơi cùng gia đình tại khu cắm trại Blowholes. Nghi phạm Kelly bị bắt ở một con phố lân cận không lâu sau đó.

Trước đó, cảnh sát Carnarvon đã treo thưởng 1 triệu AUD (743.000 USD) cho bất cứ thông tin gì có thể giúp hỗ trợ điều tra. Trong thông báo mới nhất, phía cảnh sát cho biết, nghi phạm bị bắt nhờ cảnh sát đã nỗ lực làm nhiệm vụ của họ một cách chăm chỉ và họ so sánh chiến dịch này giống như "tìm cây kim trong đống rơm".

Cảnh sát Australia đã mở ra chiến dịch tìm kiếm quy mô trên không, trên biển và trên bộ, huy động hàng loạt phương tiện, như máy bay trinh thám, máy bay không người lái để "truy lùng từng mét đất để tìm bằng chứng". Cảnh sát thậm chí còn lục hàng trăm bao rác dọc con đường dài hàng trăm km ở Tây Australia để tìm ra manh mối.

Đức Hoàng

Theo Newsweek, Independent