Nga vạch “lằn ranh đỏ” trong xung đột với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa đưa ra lời cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Nga không phải là vô hạn và cuối cùng có thể sẽ "cạn kiệt". Ông đồng thời cáo buộc phương Tây đang đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn và liên tục vượt qua các "đường ranh giới đỏ" của Moscow.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/4, ông Lavrov đã bác bỏ điều mà ông gọi là nhận thức ngày càng tăng của phương Tây rằng Nga không thể hoặc không muốn đáp trả các hành vi khiêu khích.

Ông dẫn chứng các báo cáo về việc Ukraine sử dụng không phận của một số quốc gia NATO để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga như một hành vi vi phạm các "đường ranh giới đỏ" của Moscow. Ông đồng thời cảnh báo không nên coi thường Nga là "hổ giấy" chỉ vì sự kiềm chế của nước này.

"Trong bản sắc dân tộc của mình, chúng tôi có đức tính kiên nhẫn... Nhưng đến một thời điểm nào đó, sự kiên nhẫn sẽ cạn kiệt”, ông nói.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moscow đã cố tình tránh việc xác định chính xác các đường ranh giới đỏ của mình, cho rằng chính sự mơ hồ đó mới đóng vai trò là một công cụ răn đe.

"Tôi nghĩ thậm chí sẽ tốt hơn khi không ai hiểu đường ranh giới đỏ đó nằm ở đâu”, ông nói, nhấn mạnh rằng Nga có khả năng hành động nếu cần thiết.

"Tổng thống Vladimir Putin đã nói nhiều hơn một lần: chúng tôi có thứ để đáp trả”, ông nói thêm mà không giải thích chi tiết.

Phát biểu trong bối cảnh phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, ông Lavrov mô tả cuộc xung đột là "một cuộc chiến chống lại Nga mà phương Tây đã chuẩn bị trong nhiều năm”.

Xoay quanh vấn đề NATO, ông Lavrov nhận định rằng khối này "không ở trong tình trạng tốt nhất", mặc dù ông không mong đợi việc liên minh này sẽ bị thay thế.

Moscow từ lâu đã cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga thông qua Ukraine, coi việc mở rộng NATO là nguyên nhân gốc rễ then chốt của cuộc xung đột.

Moscow khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết vấn đề mở rộng về phía Đông của NATO, sự liên minh quân sự của Ukraine với phương Tây và việc công nhận các đường biên giới mới của Nga.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm. Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp, cùng với các cuộc họp ba bên có sự tham gia của Mỹ trong năm qua, nhưng tiến trình hòa bình đã bị đình trệ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang diễn ra.