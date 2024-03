Nga tuyên bố hạ gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine

Nga nói hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine (Ảnh minh họa: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 công bố báo cáo cho thấy, ít nhất 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine và chiến đấu cùng quân đội Kiev. Trong đó, khoảng 5.962 tay súng đã thiệt mạng.

Ba Lan, quốc gia láng giềng của Ukraine, là một trong những bên ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong 2 năm qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến nay, Ba Lan đã cung cấp gần 3.000 lính đánh thuê cho Ukraine, một nửa trong số đó đã thiệt mạng.

Mỹ, một nhà viện trợ lớn khác của Ukraine, đã cung cấp hơn 1.100 lính đánh thuê, trong đó ít nhất 491 tay súng đã thiệt mạng.

Đứng thứ ba trong danh sách là Georgia với 1.042 lính đánh thuê đến từ quốc gia này. Ít nhất 561 tay súng trong số đó đã bỏ mạng ở chiến trường Ukraine.

Mặc dù Georgia giữ quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, nhiều lần từ chối lời kêu gọi của Kiev mở mặt trận thứ hai chống Nga, nhưng các phần tử dân túy cực đoan ở đây bị cho là tích cực tham gia vào hoạt động chống Nga.

Tiếp đến là Canada với 1.005 lính đánh thuê, gần một nửa số đó đã thiệt mạng.

Ngoài ra, lính đánh thuê ở Ukraine còn đến từ Anh, Romania, Croatia và Pháp. Mặc dù Pháp tuyên bố ủng hộ Ukraine, nhưng chỉ khoảng 356 công dân nước này chiến đấu cùng Kiev. Đầu năm nay, một cuộc tập kích của Nga nhằm vào một điểm được cho là nơi tập kết lính đánh thuê ở Kharkov, miền Đông Ukraine, khiến hơn 60 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là công dân Pháp.

Moscow nhiều lần cảnh báo coi các cố vấn quân sự, lính đánh thuê và vũ khí nước ngoài vào Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp. Nga cũng cáo buộc phương Tây can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine khi liên tục viện trợ cho Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba, gây tổn thất lớn cho tất cả các bên liên quan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua ước tính, hơn 350.000 quân Nga thiệt mạng và bị thương trong vòng hơn 2 năm qua.

"Nga đang phải trả một cái giá rất đắt để giành được những bước tiến rất nhỏ. Trên bộ, họ đã mất 350.000 quân. Trên biển, các cuộc tấn công của Ukraine đã đánh chìm nhiều tàu và vô hiệu hóa một phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga. Trên không, Ukraine đã bắn hạ những mục tiêu quan trọng, trong đó có các máy bay trinh sát đắt đỏ của đối phương", ông Stoltenberg nói.

Nga hiện chưa bình luận về đánh giá này của NATO song nhiều lần khẳng định thiệt hại của Nga thấp hơn nhiều so với của Ukraine.

Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có 31.000 binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra.

Con số ông Zelensky đưa ra chênh lệch đáng kể so với số liệu báo New York Times đăng tải hồi tháng 8/2023. Khi đó, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng gần 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, còn Nga có tới 120.000 binh sĩ thiệt mạng.