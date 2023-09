Nga tung hỏa lực khắp mặt trận, bào mòn binh lực Ukraine

Khí tài Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Trong bản tin hàng ngày về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/9 cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine trên các mặt trận.

Tại Donetsk, Nga thông báo 4 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine đã bị các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Nam đẩy lùi, với sự yểm trợ của với máy bay và pháo binh, đồng thời giao tranh với đối phương gần các khu định cư Kleshcheyevka và Veseloye.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thương vong của lực lượng Ukraine lên tới 225 binh sĩ tại mặt trận này.

Ngoài ra, một trung tâm điều khiển máy bay không người lái đã bị xóa sổ gần khu định cư Pervomaiskoye ở Donetsk. Lực lượng Ukraine cũng mất 2 xe bọc thép, 9 xe cơ giới, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phóng loạt Grad.

Tại Zaporizhia, Nga tuyên bố đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino.

"Tại khu vực Zaporizhia, máy bay, pháo binh và vũ khí hạng nặng của các nhóm tác chiến Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino trong một ngày", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, một kho đạn dược của lữ đoàn đổ bộ đường không 46 của Ukraine cũng bị xóa sổ gần khu định cư Orekhovo ở Zaporizhia.

"Có tới 170 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành M119, một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze-2000 do Đức sản xuất, một pháo FH-70 do Anh sản xuất, một pháo D-20 và một pháo D-30 đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Một số mũi tiến công của Ukraine (Ảnh: WSJ).

Tại Kupyansk, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga cũng gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine.

"Tại khu vực Kupyansk, lực lượng không quân và pháo binh của Nhóm tác chiến phía Tây đã tấn công quân nhân và vũ khí của đối phương gần các khu định cư Sinkovka, Peschanoye và Berestovoye ở vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Lugansk. Có tới 50 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, hai phương tiện cơ giới và một pháo D-30 đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Tại Krasny Liman, lực lượng Ukraine mất tới 70 quân nhân, 3 xe bọc thép, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và một pháp D-20.

Tại Nam Donetsk, nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã khai hỏa vào hai cụm quân nhân và thiết bị của Ukraine gần các khu vực Ugledar và Makarovka ở Donetsk. Gần khu vực Urozhainoye, một nhóm lính Ukraine đã bị chặn. Thương vong của phía Ukraine lên tới khoảng 175 người, đồng thời mất 4 phương tiện và 2 khẩu pháo.

Tại Kherson, 40 quân nhân Ukraine, bao gồm hai nhóm thám báo, 2 phương tiện cơ giới và 2 pháo D-30 đã bị hạ gục do các cuộc tấn công hỏa lực của Nga trong 24 giờ qua.

21 rocket HIMARS và Uragan do quân đội Ukraine khai hỏa đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn và 33 máy bay không người lái của Ukraine bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắn hạ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/9 thông báo, Ukraine đã mất hơn 66.000 binh sĩ và hơn 7.600 vũ khí hạng nặng kể từ khi mở chiến dịch phản công hồi đầu tháng 6.

Theo ông Shoigu, bất chấp tổn thất này, Ukraine tiếp tục phản công với hy vọng giành một số thắng lợi nhằm thuyết phục các đối tác phương Tây tiếp tục viện trợ.

Về tình hình chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Shoigu cho hay, Nga đã đạt được một số thành công ở mặt trận miền Đông và tình hình hiện căng thẳng nhất ở mặt trận Zaporizhia tại miền Nam.